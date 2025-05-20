19 stations, autant de points de rencontre entre les usagers et le Tzen 5 !

Pensées pour rythmer le parcours à travers les 4 communes desservies, ces stations sont plus que de simples arrêts : elles incarnent l’esprit de la ligne, entre modernité, confort et accessibilité.

Visibles de loin grâce à leur totem de 6 mètres de haut, et facilement repérables grâce à leur revêtement clair, elles s’intègrent avec force et élégance dans le paysage urbain. Deux arbres plantés de part et d’autre de chaque quai créent une ambiance conviviale et agréable : ombre et fraîcheur en été, repère visuel fort toute l’année.

Par tous les temps, les usagers sont accueillis dans un espace protégé des intempéries grâce aux abris vitrés, couverts d'une toiture et équipés de confortables assises en bois. L'éclairage de la station est soigneusement réparti pour renforcer le sentiment de sécurité et permettre aux usagers d'utiliser ses différents services et équipements : plans de quartier et de ligne, distributeur de titres, informations en temps réel.

Accessibles à tous grâce à des rampes aux extrémités des quais, ces stations sont bien plus que des points de passage : ce sont des lieux de vie, pensés pour accompagner l'utilisation de la ligne en toute sérénité et simplicité.