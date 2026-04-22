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¿Por qué elegiste un autobús con un alto nivel de servicio en lugar de un tranvía?
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¿Por qué elegiste un autobús con un alto nivel de servicio en lugar de un tranvía?
La elección del BRT es el resultado de un equilibrio entre las necesidades de movilidad del territorio —se esperan 37.000 pasajeros diarios para 2032— y las limitaciones de la integración urbana.
El trazado de la Tzen 5 atraviesa sectores densos donde los derechos de paso disponibles son estrechos. El BRT facilita su integración que un tranvía, que requiere la creación de vías férreas, una infraestructura más compleja y costosa. Para la misma longitud, el coste de inversión de un BRT es, de media, entre un 20 y un 30% inferior al de un tranvía.
Sin embargo, el Tzen 5 ofrecerá un nivel de servicio comparable: tráfico en carriles dedicados, prioridad en los cruces, alta frecuencia, accesibilidad universal y comodidad en el complejo. Y como con un tranvía, los desarrollos se llevarán a cabo "de fachada a fachada": aceras ensanchadas, carriles bici, reforestación; transformaciones que beneficiarán a todos los usuarios del espacio público.