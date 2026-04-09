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¿Cómo se decidió la ruta y la ubicación de las estaciones?
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¿Cómo se decidió la ruta y la ubicación de las estaciones?
La ruta Tzen 5 fue definida tras estudios en profundidad destinados a optimizar el servicio hacia zonas con alto potencial de desarrollo. La ruta conecta los principales centros de actividad, tanto actuales como planificados, y facilita el acceso a instalaciones públicas, zonas residenciales y zonas de empleo.
La ubicación de las 19 estaciones cumple tres criterios principales:
- La distancia entre estaciones: unos 400 metros de media, para equilibrar el servicio local y el tiempo de viaje
- Proximidad a puntos de interés: zonas residenciales, tiendas, instalaciones públicas, zonas de empleo
- Conexiones: facilitan las conexiones con el metro, RER, tranvía y líneas de autobús