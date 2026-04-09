¿Cómo se decidió la ruta y la ubicación de las estaciones?

La ruta Tzen 5 fue definida tras estudios en profundidad destinados a optimizar el servicio hacia zonas con alto potencial de desarrollo. La ruta conecta los principales centros de actividad, tanto actuales como planificados, y facilita el acceso a instalaciones públicas, zonas residenciales y zonas de empleo.

La ubicación de las 19 estaciones cumple tres criterios principales:

- La distancia entre estaciones: unos 400 metros de media, para equilibrar el servicio local y el tiempo de viaje

- Proximidad a puntos de interés: zonas residenciales, tiendas, instalaciones públicas, zonas de empleo

- Conexiones: facilitan las conexiones con el metro, RER, tranvía y líneas de autobús