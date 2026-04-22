¿Qué es Tzen 5?

La Tzen 5 es una nueva línea de Bus Rapid Transit (BRT) que conectará París (distrito 13) con Choisy-le-Roi. Con 9,5 km de longitud, dará servicio a 19 estaciones repartidas en 4 municipios: París, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine y Choisy-le-Roi. El Tzen 5 circulará por un carril dedicado durante casi toda su ruta, garantizando tiempos de viaje controlados y una regularidad óptima. Además de la creación del sitio dedicado, el proyecto se acompaña de una ambiciosa recualificación urbana y paisajística del espacio público: instalaciones para ciclistas y peatones, reforestación, reorganización de las carreteras y mejora del entorno vital. Estas transformaciones son llevadas a cabo ya sea por Île-de-France Mobilités, o por los promotores locales de los distritos cruzados, convirtiendo a Tzen 5 en un verdadero proyecto de transformación urbana al servicio de los territorios.