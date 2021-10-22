Trabajo en el distrito 13 de París

La ruta Tzen 5 en la 13ª de París se encuentra dentro del ZAC de la Rive Gauche de París, donde SEMAPA continúa sus trabajos de desarrollo en la Avenue de France, la Place Farhat Hached y la Rue Bruneseau y la Rue Jean-Baptiste Berlier.

En este sector, Île-de-France Mobilités intervendrá al finalizar la construcción del solar dedicado por parte de la ZAC para crear, equipar y revestir las estaciones, e instalar los sistemas necesarios para la operación de la línea, excepto en el nivel de la Avenue de France en París, donde los trabajos realizados por Île-de-France Mobilités incluirán la reanudación de la estructura viaria, la creación del sitio dedicado y la instalación de andenes, estaciones y sistemas operativos.

Están programadas para comenzar en septiembre de 2026, por un periodo aproximado de 7 meses, sujeto a circunstancias imprevistas.