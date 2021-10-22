Trabajo en Vitry-sur-Seine

El emplazamiento dedicado del Tzen 5 en Ivry-sur-Seine, desde el Quai Marcel Boyer hasta la Place Gambetta pasando por el Boulevard Paul Vaillant Couturier antes de ser insertado en las confluencias ZAC Ivry, ya ha sido completado.

Île-de-France Mobilités intervendrá en este sector en el momento de las obras de la línea para crear, equipar y revestir las estaciones, e instalar los sistemas necesarios para la operación de la línea en este tramo de la ruta.

Está previsto que comiencen en septiembre de 2026, por un periodo de aproximadamente 8 meses, sujeto a circunstancias imprevistas.