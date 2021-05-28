Plan de accesibilidad digital de Ile-de-France Mobilités

Acerca de la Accesibilidad Digital

Île-de-France Mobilités está muy atenta para garantizar que todos puedan acceder a sus servicios y redes. Se presta especial atención a las personas con discapacidad, en particular con el desarrollo de servicios PAM (Para Ayudar con la Movilidad) y el transporte escolar adaptado, pero también con el plan maestro de accesibilidad, dotado con 1.400 millones de euros para que las estaciones que capturen el 95% del tráfico puedan ser accesibles para 2024.

Todas las líneas nuevas, independientemente del modo, son accesibles. Y con la renovación del material rodante, también se tienen en cuenta las discapacidades cognitivas y mentales.

La accesibilidad digital no es una excepción a esta preocupación. Se tiene en cuenta en el desarrollo y provisión de sitios web y aplicaciones para los distintos públicos a los que se dirige Île-de-France Mobilités, tanto al público como a su personal, empleados y agentes internos de Île-de-France Mobilités.

Este deseo se ilustra especialmente con el desarrollo y publicación de un plan de accesibilidad digital plurianual asociado a un plan de acción anual, con el objetivo de apoyar el cumplimiento del RGAA (Marco General de Mejora de la Accesibilidad) y la mejora gradual de los sitios web y aplicaciones correspondientes.

Recursos humanos y financieros dedicados a la accesibilidad digital

El desarrollo, seguimiento y actualización de este plan plurianual y de los planes de acción anuales asociados son responsabilidad del Departamento de Comunicación de Île-de-France Mobilités

([email protected]).

Su misión es promover la accesibilidad digital mediante la difusión de estándares y buenas prácticas; apoyar a los equipos de Île-de-France Mobilités mediante acciones de sensibilización y formación para los equipos internos; supervisar la aplicación de los requisitos de accesibilidad mediante auditorías; para apoyar las solicitudes de los usuarios. En general, es responsable de la calidad del servicio prestado a los usuarios con discapacidad.

El procedimiento de selección se actualizará en consecuencia.

Organización de la consideración de la accesibilidad digital

Tener en cuenta la accesibilidad digital requiere:

una adaptación de la organización interna de la producción y gestión de los sitios web y aplicaciones correspondientes;

el apoyo a los agentes mediante acciones de sensibilización y formación;

un cambio en los procedimientos de adquisición;

la atención a las personas con discapacidad cuando reportan dificultades.

Los siguientes elementos describen los puntos importantes en los que el Departamento de Comunicación de Île-de-France Mobilités se apoyará para mejorar la accesibilidad digital de todos sus sitios web y aplicaciones.

Acciones de sensibilización y formación

Durante el periodo de aplicación de este programa plurianual, se propondrán acciones de sensibilización y formación. Permitirán a los agentes que trabajan en sitios y aplicaciones desarrollar, editar y poner contenido accesible en línea. Se llevará a cabo un trabajo exploratorio para identificar las necesidades de acciones de sensibilización y formación.

Estas son las líneas principales de estas acciones:

→ concienciar : hacer que la gente entienda el interés de respetar las normas de buenas prácticas de accesibilidad digital y los beneficios obtenidos.

Agentes implicados: dirección general, directores, jefes de departamento, jefes de proyecto y para todos los nuevos empleados.

→ formar : adquirir las mejores prácticas necesarias para crear sitios accesibles.

Agentes implicados: departamento de comunicación, jefes de proyectos de IT, jefes de proyectos empresariales.

→ formación : editar y publicar contenido accesible.

Agentes implicados: colaboradores de sitios web, intranet, extranet, editor o patrocinador de documentos de automatización de oficina, nuevos empleados.

Uso de la experiencia externa

Île-de-France Mobilités confía en expertos externos para mejorar la accesibilidad de sus sitios web y aplicaciones empresariales, a los que confía tanto como sea necesario:

→ acciones de sensibilización;

→ acciones de entrenamiento;

→ auditorías y acciones de apoyo para la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones correspondientes.

Pruebas de usuario

Si se organizan pruebas de usuario durante la fase de diseño, validación o desarrollo de un sitio web o aplicación, el panel de usuarios incluirá a personas con discapacidad en la medida de lo posible. Estas pruebas tienen como objetivo identificar los principales bloqueos y priorizar las mejoras que se deben realizar.

Consideración de la accesibilidad en los procedimientos de contratación

La accesibilidad digital y el cumplimiento de la RGAA deben ser una cláusula vinculante en las convocatorias web de Île-de-France Mobilités y participar en la evaluación de la calidad de la oferta de un proveedor de servicios cuando los pedidos se realizan a través de convocatorias en particular.

La capacidad de tener en cuenta los requisitos de cumplimiento de la RGAA de los proveedores de servicios debe ser un criterio a tener en cuenta al analizar licitaciones.

Los procedimientos para la elaboración de contratos, así como las normas para evaluar las solicitudes, se adaptarán para tener en cuenta los requisitos de cumplimiento de la RGAA. Se llevará a cabo trabajos exploratorios para actualizar los procedimientos de adquisición.

Reclutamiento

Se prestará especial atención a las habilidades de accesibilidad digital del personal que trabaja en servicios digitales durante la elaboración de descripciones de puesto y los procedimientos de reclutamiento. Se realizará trabajo exploratorio para actualizar los procedimientos relacionados con la gestión de recursos humanos.

Gestión de la Retroalimentación de los Usuarios

De acuerdo con las disposiciones de la RGAA y las expectativas legítimas de los usuarios, se establece un medio de contacto, a medida que avanza el trabajo de cumplimiento, en cada sitio o aplicación para permitir que los usuarios con discapacidad puedan informar de sus dificultades.

Proceso de control y validación

Cada sitio o aplicación estará sujeto a controles de disponibilidad total o parcial. Estas comprobaciones permitirán establecer una declaración de accesibilidad conforme a los términos de la ley.

Para garantizar la sinceridad e independencia, este control será realizado internamente por una persona formada que no haya participado en el proyecto o a través de un ponente externo especializado.

Estas operaciones de control, que tienen como objetivo redactar o actualizar declaraciones de conformidad, se llevan a cabo además de las habituales operaciones de ingresos e intermedio control, que se organizarán, si es necesario, a lo largo de la vida de los proyectos.

Identificación, evaluación y calificación

Île-de-France Mobilités gestiona un gran número de sitios web y aplicaciones web para el público o su personal. Se está realizando un censo exhaustivo.

Este censo especifica para cada sitio o aplicación: la URL, el servicio proporcionado, la fecha de publicación y el ciclo de vida (fecha del siguiente rediseño), la audiencia en que se conoce, el nivel de prioridad y la finalización de las auditorías.

Se han realizado o se realizarán evaluaciones rápidas de accesibilidad, que sirven de base para el desarrollo de intervenciones de auditoría, en todos los sitios y aplicaciones implicados. Estas evaluaciones cubren un número limitado de criterios elegidos por su relevancia para evaluar la complejidad y viabilidad de ponerlas a la altura.

Dada la información recopilada durante el desarrollo de este plan, la complejidad de los emplazamientos y aplicaciones, su priorización y su evaluación en términos de viabilidad, las operaciones de cumplimiento se repartirán entre los años 2021 y 2023.

Agenda planificada de intervenciones

Planes anuales

Este plan plurianual va acompañado de planes de acción anuales que describen en detalle las operaciones implementadas para satisfacer todas las necesidades de Île-de-France Mobilités en términos de accesibilidad digital:

→ Plan Anual 2021

→ Plan Anual 2022 (próximamente)

→ Plan Anual 2023 (próximamente)

Infórmate más sobre el nivel de accesibilidad digital del sitio iledefrance-mobilites.fr