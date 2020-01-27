Tarifas reducidas para niños y salidas escolares
Publicado el
Los niños de 4 a menos de 10 años pueden viajar en Île-de-France con billetes de tarifa reducida (Billete Bus-Tranvía, Billete Metro-Tren-RER).
Los niños de 4 a 11 años inclusivos también pueden beneficiarse de la tarifa Child en el paquete Paris Visite (50% de descuento respecto al precio completo).
El paquete imagine R también permite que todos los escolares viajen ilimitado por Île-de-France, ¡a un precio atractivo!
Escolar, actividades extraescolares y actividades extraescolares
Grupos de estudiantes de secundaria y grupos de jóvenes menores de 16 años en escuelas primarias acompañados por un profesor que viajan como parte de una salida educativa, cultural, deportiva o social organizada por una asociación, una autoridad local o un establecimiento público pueden beneficiarse de una tarifa reducida del 50% en los billetes de transporte público para la red de Île-de-France (metro, tren, RER, tranvía autobús).
Esta tasa se aplica en el contexto de una salida educativa, cultural, deportiva o social, organizada por:
- una escuela,
- una comunidad,
- una asociación,
- un establecimiento público.
La compra de billetes con descuento en el Navigo Easy Pass se realiza por correo a través de la web de Cuentas Clave de Île-de-France Mobilités y se entrega en un plazo promedio de 6 días.
Requisitos de elegibilidad
Para beneficiarse de la tarifa reducida, el grupo debe:
- Incluye al menos a 10 jóvenes (más allá de 10, un acompañante adicional también puede beneficiarse de la tarifa reducida).
- Para escuelas infantiles/primarias y centros de ocio: 1 acompañante por cada 8 niños. Se permite una persona adicional por cada 8 o 10 niños o jóvenes excedentes.
- Viajar juntos, sin separarse del grupo.
- Posee una "Declaración de Honor – Grupo Juvenil", debidamente completada, fechada, sellada y firmada por el líder del grupo antes del viaje.
Entradas con descuento disponibles
Escuelas infantiles, primarias y centros de ocio
- Billete de autobús y tranvía con descuento
- Billete reducido de Metro-Tren-RER
Escuelas secundarias, institutos, asociaciones, autoridades locales y establecimientos públicos:
- Billete reducido de Metro-Tren-RER
Información importante
- Cada joven y acompañante deben llevar una tarjeta Navigo Easy cargada con un billete de transporte. El Navigo Easy pass es una tarjeta recargable y anónima que se vende por 2 euros. Los materiales destinados a las escuelas francesas son gratuitos.
- El grupo debe viajar juntos, sin parar en el camino.
- Para grupos de 80 personas o más, se recomienda notificar a las estaciones de la SNCF la salida y llegada con al menos 24 horas de antelación.
- El certificado debe entregarse en la salida. Solo las actividades canceladas pueden ser reembolsadas.