Escolar, actividades extraescolares y actividades extraescolares

Grupos de estudiantes de secundaria y grupos de jóvenes menores de 16 años en escuelas primarias acompañados por un profesor que viajan como parte de una salida educativa, cultural, deportiva o social organizada por una asociación, una autoridad local o un establecimiento público pueden beneficiarse de una tarifa reducida del 50% en los billetes de transporte público para la red de Île-de-France (metro, tren, RER, tranvía autobús).

Esta tasa se aplica en el contexto de una salida educativa, cultural, deportiva o social, organizada por:

una escuela,

una comunidad,

una asociación,

un establecimiento público.

La compra de billetes con descuento en el Navigo Easy Pass se realiza por correo a través de la web de Cuentas Clave de Île-de-France Mobilités y se entrega en un plazo promedio de 6 días.