Paquetes o entradas para personas con discapacidad

Obtén el descuento o gratis para tu acompañante

RERMetroAutobúsTranvíaTren

Gratiso tasa reducida -50%

Discapacidad
Acompañando

Precios

Residente inválido de Ile-de-France/No residente de Île-de-FranceDisposiciones establecidas
Tarjeta de discapacidad o CMI "Invalidez" sin mención o CMI sin mención "Discapacidad"Tarifa reducida 50%
Tarjeta de discapacidad o CMI "Invalidez" con la mención "BA"Gratis
Tarjeta de discapacidad o CMI "Discapacidad" con la mención "BA/Ceguera"Gratis
Barras azules ONAC 2Gratis
Barras rojas ONAC 2Gratis
Barra roja ONAC 1Sin descuento
Barra azul ONAC 1Sin descuento

*50% de descuento en libros de entradas T+ y billetes Origin-Destination individualmente o en un libro. Tarifa reducida en Navigo Liberté +

La siguiente lista de precios es válida para acompañantes de personas con discapacidad en toda la red de Île-de-France

¿Cómo funciona?

El pase gratuito está disponible en el pase Navigo. El descuento del 50% en los billetes está disponible en el Navigo Easy Pass o en el billete de cartón.

¿Cómo lo consigo?

