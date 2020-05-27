Paquetes o entradas para personas con discapacidad

El pase Navigo de tu acompañante se puede pedir:

en línea en la web de Solidarité Transport ,

, por correo, devolviendo el formulario previamente obtenido en la página web,

o llamando a la Agence Solidarité Transport al 0800 948 999, que realizará los trámites de forma gratuita para ti.

El pase de la persona acompañante debe llevar la mención "persona acompañante" como nombre de pila. Un pase personal no puede usarse solo, ya que la persona que acompaña puede cambiar con cada viaje. El pase que acompaña contiene la misma información (correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento, etc.) que la tuya, con la diferencia de que:

el nombre de pila se sustituye por la mención "Acompañante"; en el caso siguiente será necesario indicar Acompañante MILLET

la dirección debe completarse con la mención: "en nombre de pila apellido" para asegurarse de que el pase ha sido recibido.

Si vas a pedir un pase para tu acompañante, asegúrate de seguir cuidadosamente las instrucciones anteriores para poder usarlo y cargar sus derechos y paquetes.

No necesitas un pase Navigo si no vives en Île-de-France.