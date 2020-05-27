Persona con discapacidad que valida su trayectoria con la ayuda de su compañeroPersona con discapacidad que valida su trayectoria con la ayuda de su compañero

Paquetes o entradas para personas con discapacidad

50% de descuento o gratis para personas con discapacidad

RERMetroAutobúsTranvíaTren

Gratiso tasa reducida -50%

Discapacidad
Acompañando

Precios

Residente inválido de Ile-de-France/No residente de Île-de-FranceDisposiciones establecidas
Tarjeta de discapacidad o CMI "Invalidez" sin mención o CMI sin mención "Discapacidad"Precio completo
Tarjeta de discapacidad o CMI "Invalidez" con la mención "BA"Precio completo
Tarjeta de discapacidad o CMI "Discapacidad" con las palabras "BA/Ceguera" oTarifa reducida 50%
Barras azules ONAC 2Gratis
Barras rojas ONAC 2Gratis
Barra roja ONAC 1Gratis
Barra azul ONAC 1Tarifa reducida 50%

La siguiente lista de precios es válida para personas con discapacidad en toda la red de Île-de-France

¿Cómo funciona?

El pase gratuito está disponible en el pase Navigo. El descuento del 50% en los billetes está disponible en el Navigo Easy Pass o en el billete de cartón.

¿Cómo lo consigo?

Si cumples los criterios de elegibilidad, visita la página web de Solidarité Transport para solicitar o llama a la Agence Solidarité Transport al 0800 948 999, que realizará los trámites de forma gratuita para ti.

  • Se te pedirá prueba de identidad y prueba de dirección. Su pase Navigo se le entregará inmediatamente.
  • También puedes pedir tu pase online.
  • El examen del expediente enviado a la Agence Solidarité Transport se realiza en un plazo máximo de 10 días. Una vez validada la solicitud, se te informará por correo electrónico o por correo postal de devolución. Entonces podrás cargar el pase gratuito en tu pase y/o en el de tu acompañante desde un cajero automático o una taquilla.

