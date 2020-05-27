Paquetes o entradas para personas con discapacidad

¿Cómo funciona?
El pase gratuito está disponible en el pase Navigo. El descuento del 50% en los billetes está disponible en el Navigo Easy Pass o en el billete de cartón.
50% de descuento o gratis para personas con discapacidad
Gratiso tasa reducida -50%
|Residente inválido de Ile-de-France/No residente de Île-de-France
|Disposiciones establecidas
|Tarjeta de discapacidad o CMI "Invalidez" sin mención o CMI sin mención "Discapacidad"
|Precio completo
|Tarjeta de discapacidad o CMI "Invalidez" con la mención "BA"
|Precio completo
|Tarjeta de discapacidad o CMI "Discapacidad" con las palabras "BA/Ceguera" o
|Tarifa reducida 50%
|Barras azules ONAC 2
|Gratis
|Barras rojas ONAC 2
|Gratis
|Barra roja ONAC 1
|Gratis
|Barra azul ONAC 1
|Tarifa reducida 50%
Si cumples los criterios de elegibilidad, visita la página web de Solidarité Transport para solicitar o llama a la Agence Solidarité Transport al 0800 948 999, que realizará los trámites de forma gratuita para ti.