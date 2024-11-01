Obras en la red

Durante el verano de 2026, la red de Île-de-France se modernizará con una inversión de casi 4.000 millones de euros. Las líneas de metro 4, 5, 8, 12 y 13, RER A, B, C, D, E y los trenes H, K y P serán sometidos a grandes obras. Los tranvías T1 y T2 también estarán en construcción hasta finales de agosto.

Estas intervenciones provocarán cierres de estaciones, reducciones de frecuencia e interrupciones del tráfico según las líneas. Consulta los horarios en tiempo real y planifica rutas alternativas para tus viajes.