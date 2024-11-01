Obras en la red

Interrupciones, disminuciones de frecuencias, cierres de estaciones: anticipa las obras que afectan a tu desplazamiento y busca tu ruta alternativa.

Aviso: las grandes obras están alterando la red este verano

  • Se esperan tiempos de viaje más largos y tráfico intenso en algunas líneas
  • · Anima a teletrabajar si tienes la posibilidad
  • Si necesitas viajar en transporte público por las zonas afectadas por las obras, utiliza las recomendaciones y consulta la aplicación Île-de-France Mobilités

Centrarse en las interrupciones del verano de 2026

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Obras e impactos

Durante el verano de 2026, la red de Île-de-France se modernizará con una inversión de casi 4.000 millones de euros. Las líneas de metro 4, 5, 8, 12 y 13, RER A, B, C, D, E y los trenes H, K y P serán sometidos a grandes obras. Los tranvías T1 y T2 también estarán en construcción hasta finales de agosto.

Estas intervenciones provocarán cierres de estaciones, reducciones de frecuencia e interrupciones del tráfico según las líneas. Consulta los horarios en tiempo real y planifica rutas alternativas para tus viajes.

Mantente informado durante el trabajo

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