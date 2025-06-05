Due opzioni per acquistare i tuoi biglietti di trasporto in Île-de-France
Da aprile 2025, biglietti di cartone: è ufficialmente finita. Per acquistare biglietti di trasporto, hai due opzioni: il tuo telefono o il pass Navigo Easy! Ci spieghiamo.
Per convalidare e acquistare biglietti di trasporto con la mente leggera, puoi scaricare una delle 5 applicazioni per rivenditori :
- L'applicazione ufficiale Île-de-France Mobilités
- Ciao RATP
- SNCF Connect
- Portafoglio Samsung
- o Apple Card
Come funziona?
In pochi click:
- Acquista i tuoi biglietti quando vuoi
- Convalida direttamente con il tuo telefono nelle stazioni e nelle stazioni
- Trova la cronologia degli acquisti nelle tue app
- Non c'è bisogno di supporto fisico!
È possibile acquistare il biglietto via SMS anche sugli autobus
È semplice, acquista il tuo biglietto inviando un SMS al numero indicato sul bus (2,50 € + eventuale costo dell'SMS).
Attenzione
Il servizio funziona solo se si dispone di un numero di telefono francese.
Opzione 2 - Viaggia con un Navigo Easy Pass
Come funziona?
- Ottieni un pass Navigo Easy (2 €) in un distributore automatico o in una biglietteria in una stazione o stazione
- Caricalo con i biglietti di trasporto desiderati presso gli sportelli o i distributori automatici o direttamente con il tuo telefono grazie all'applicazione Île-de-France Mobilités
- Convalida ad ogni viaggio