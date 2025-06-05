Due opzioni per acquistare i tuoi biglietti di trasporto in Île-de-France

Pubblicato su

Da aprile 2025, biglietti di cartone: è ufficialmente finita. Per acquistare biglietti di trasporto, hai due opzioni: il tuo telefono o il pass Navigo Easy! Ci spieghiamo.

Opzione 1 - Convalida e acquista i tuoi biglietti dalla tua app preferita

Per convalidare e acquistare biglietti di trasporto con la mente leggera, puoi scaricare una delle 5 applicazioni per rivenditori :

Come funziona?

In pochi click:

  • Acquista i tuoi biglietti quando vuoi
  • Convalida direttamente con il tuo telefono nelle stazioni e nelle stazioni
  • Trova la cronologia degli acquisti nelle tue app
  • Non c'è bisogno di supporto fisico!

È possibile acquistare il biglietto via SMS anche sugli autobus

È semplice, acquista il tuo biglietto inviando un SMS al numero indicato sul bus (2,50 € + eventuale costo dell'SMS).

Attenzione

Il servizio funziona solo se si dispone di un numero di telefono francese.

Opzione 2 - Viaggia con un Navigo Easy Pass

© Sylvain Homo

Come funziona?

  1. Ottieni un pass Navigo Easy (2 €) in un distributore automatico o in una biglietteria in una stazione o stazione
  2. Caricalo con i biglietti di trasporto desiderati presso gli sportelli o i distributori automatici o direttamente con il tuo telefono grazie all'applicazione Île-de-France Mobilités
  3. Convalida ad ogni viaggio

Domande?