Trasporti in Île-de-France: fine del biglietto di cartone, è tempo di semplicità!

Immagine della campagna, i biglietti di cartone sono finiti. Acquista un pass Navigo Easy o usa il tuo smartphone

Il 1 ° novembre 2025 è la fine del biglietto cartaceo t+ nell'Île-de-France.

Carta fisica ricaricabile, biglietto e convalida su smartphone: spieghiamo come viaggiare in modo semplice nei trasporti.

Perché il biglietto cartaceo scompare nei trasporti in Île-de-France?

Ogni anno, più di 500 milioni di biglietti t+ cartacei vengono stampati nell'Île-de-France: un formato ad alta intensità di risorse, non sempre pratico e difficile da riciclare.

Per semplificare gli spostamenti dei passeggeri e ridurne l'impatto ambientale: la rete di trasporto pubblico dell'Ile-de-France sta diventando digitale eliminando il biglietto di cartone.

Spieghiamo le diverse opzioni per viaggiare, in questo articolo!

Prima di iniziare: hai ancora dei biglietti di cartone? Cambiali alla stazione!

Se hai ancora biglietti t+, biglietti aeroportuali o biglietti Origine-Destinazione? Ti stai chiedendo come cambiare i tuoi biglietti di cartone?

  • Appuntamento presso gli sportelli RATP o SNCF tra il 1° novembre 2025 e il 1° giugno 2026
  • I tuoi biglietti saranno convertiti in un formato digitale equivalente (prezzo intero contro prezzo intero, prezzo ridotto contro prezzo ridotto), utilizzabile su un pass Navigo Easy
  • Ricordati di portare un pass Navigo Easy prima del cambio!

Per i tuoi viaggi occasionali: diverse soluzioni pratiche

Dal 1° gennaio 2025, la tariffazione è stata semplificata con due tipi di biglietti: il biglietto metro-treno-RER a 2,50 euro e il biglietto bus-tram a 2 euro.

Per utilizzarli, hai tre opzioni:

1. Il pass Navigo Easy

Diventa la soluzione di riferimento per tutti i viaggiatori occasionali alla ricerca di un supporto fisico per convalidare i loro viaggi. Questo pass ricaricabile offre molti vantaggi:

  • Ricaricabile illimitatamente , anche dal telefono
  • Utilizzabile immediatamente
  • Durevole e resistente
  • Ecologico (niente più rifiuti di carta)
  • Comodo (non c'è bisogno di fare la fila ai distributori)

Come funziona?

Niente di più semplice! Tutto quello che devi fare è:

  1. Ottieni un pass Navigo Easy (2 €) in una stazione ferroviaria
  2. Caricalo con i biglietti di trasporto desiderati
  3. Convalida ad ogni viaggio

2. Il tuo smartphone, per viaggiare leggeri!

I viaggiatori ricaricano un pass navigo easy con il loro telefono
© Sylvain Homo

Per coloro che preferiscono avere tutto sul proprio smartphone, è possibile! Il tuo telefono diventa il tuo biglietto di trasporto grazie all'applicazione Île-de-France Mobilités (o sulle applicazioni dei nostri rivenditori ufficiali).

In pochi click:

  • Acquista i tuoi biglietti quando vuoi
  • Convalida direttamente con il tuo telefono
  • Trova la cronologia dei tuoi acquisti
  • Non c'è bisogno di supporto fisico

Quindi risparmia tempo! Ricarica con l'app Île-de-France Mobilités (o qualsiasi altra app per rivenditori ufficiali) e convalida direttamente con il tuo smartphone!

3. E ancora: il Navigo Liberté +, il servizio pratico ed economico

Conosci Navigo Liberté +? Questo è il servizio che ti consente di viaggiare ovunque nell'Île-de-France, a una tariffa preferenziale, utilizzando tutti i mezzi di trasporto e senza ricaricare :

  • Comodo : convalida il tuo pass e paga il 15 del mese successivo, solo per i viaggi effettuati
  • - 20% sul prezzo dei viaggi : con Navigo Liberté + si viaggia in metro/treno/RER per 1,99 € (contro 2,50 €) e 1,60 € per viaggi in autobus/tram (contro 2 €)
  • Sempre valido : senza ricarica, viaggia in tutta la regione senza vincoli

Supporto su misura

Un agente di rete informa un passeggero alla stazione
© RATP - Stéphane Dussauby

Per facilitare questa transizione, gli agenti sono presenti nella stazione per guidare i viaggiatori. Le dimostrazioni sono organizzate sul campo e opuscoli educativi sono disponibili per accompagnarvi in questo cambiamento.

Questa evoluzione fa parte di un processo di modernizzazione dei trasporti nella regione di Parigi, per una rete più fluida e rispettosa dell'ambiente.

Una visione per il futuro dei trasporti nella regione Ile-de-France

La fine del biglietto cartaceo fa parte di una più ampia strategia di modernizzazione guidata da Île-de-France Mobilités. Una bigliettazione e rivoluzione digitale che mira a:

  • Spostamenti più fluidi : convalida più rapida, meno code
  • Ridurre l'impatto ambientale : eliminando la produzione e il riciclaggio dei biglietti cartacei
  • Migliorare l'esperienza del viaggiatore : più flessibilità, meno vincoli
  • Garantire l'accesso ai trasporti per tutti : supporto personalizzato per gli anziani e le persone meno che hanno familiarità con il digitale
  • Prepararsi per il futuro : verso una rete di trasporti sempre più intelligente e connessa

Una modernizzazione della bigliettazione dei trasporti nella regione Ile-de-France che combina innovazione e solidarietà, per un trasporto più sostenibile e accessibile a tutti.