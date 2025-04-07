Trasporti in Île-de-France: fine del biglietto di cartone, è tempo di semplicità!
Immagine della campagna, biglietti di cartone, è finita. Acquista un pass Navigo Easy o usa il tuo smartphone
Il 1 ° novembre 2025 è la fine del biglietto cartaceo t+ nell'Île-de-France.
Carta fisica ricaricabile, biglietto e convalida su smartphone: spieghiamo come viaggiare in modo semplice nei trasporti.
Perché il biglietto cartaceo scompare nei trasporti in Île-de-France?
Ogni anno, più di 500 milioni di biglietti t+ cartacei vengono stampati nell'Île-de-France: un formato ad alta intensità di risorse, non sempre pratico e difficile da riciclare.
Per semplificare gli spostamenti dei passeggeri e ridurne l'impatto ambientale: la rete di trasporto pubblico dell'Ile-de-France sta diventando digitale eliminando il biglietto di cartone.
Spieghiamo le diverse opzioni per viaggiare, in questo articolo!
Prima di iniziare: hai ancora dei biglietti di cartone? Cambiali alla stazione!
Se hai ancora biglietti t+, biglietti aeroportuali o biglietti Origine-Destinazione? Ti stai chiedendo come cambiare i tuoi biglietti di cartone?
- Appuntamento presso gli sportelli RATP o SNCF tra il 1° novembre 2025 e il 1° giugno 2026
- I tuoi biglietti saranno convertiti in un formato digitale equivalente (prezzo intero contro prezzo intero, prezzo ridotto contro prezzo ridotto), utilizzabile su un pass Navigo Easy
- Ricordati di portare un pass Navigo Easy prima del cambio!
Per i tuoi viaggi occasionali: diverse soluzioni pratiche
Dal 1° gennaio 2025, la tariffazione è stata semplificata con due tipi di biglietti: il biglietto metro-treno-RER a 2,50 euro e il biglietto bus-tram a 2 euro.
Per utilizzarli, hai tre opzioni:
1. Il pass Navigo Easy
Diventa la soluzione di riferimento per tutti i viaggiatori occasionali alla ricerca di un supporto fisico per convalidare i loro viaggi. Questo pass ricaricabile offre molti vantaggi:
- Ricaricabile illimitatamente , anche dal telefono
- Utilizzabile immediatamente
- Durevole e resistente
- Ecologico (niente più rifiuti di carta)
- Comodo (non c'è bisogno di fare la fila ai distributori)
Come funziona?
Niente di più semplice! Tutto quello che devi fare è:
- Ottieni un pass Navigo Easy (2 €) in una stazione ferroviaria
- Caricalo con i biglietti di trasporto desiderati
- Convalida ad ogni viaggio
Quali biglietti caricare sul tuo pass Navigo Easy?
Il pass Navigo Easy accoglie tutti i tuoi biglietti occasionali:
I viaggiatori ricaricano un pass navigo easy con il loro telefono
Per coloro che preferiscono avere tutto sul proprio smartphone, è possibile! Il tuo telefono diventa il tuo biglietto di trasporto grazie all'applicazione Île-de-France Mobilités (o sulle applicazioni dei nostri rivenditori ufficiali).
In pochi click:
- Acquista i tuoi biglietti quando vuoi
- Convalida direttamente con il tuo telefono
- Trova la cronologia dei tuoi acquisti
- Non c'è bisogno di supporto fisico
Quindi risparmia tempo! Ricarica con l'app Île-de-France Mobilités (o qualsiasi altra app per rivenditori ufficiali) e convalida direttamente con il tuo smartphone!
3. E ancora: il Navigo Liberté +, il servizio pratico ed economico
Conosci Navigo Liberté +? Questo è il servizio che ti consente di viaggiare ovunque nell'Île-de-France, a una tariffa preferenziale, utilizzando tutti i mezzi di trasporto e senza ricaricare :
- Comodo : convalida il tuo pass e paga il 15 del mese successivo, solo per i viaggi effettuati
- - 20% sul prezzo dei viaggi : con Navigo Liberté + si viaggia in metro/treno/RER per 1,99 € (contro 2,50 €) e 1,60 € per viaggi in autobus/tram (contro 2 €)
- Sempre valido : senza ricarica, viaggia in tutta la regione senza vincoli
Supporto su misura
Un agente di rete informa un passeggero alla stazione
Per facilitare questa transizione, gli agenti sono presenti nella stazione per guidare i viaggiatori. Le dimostrazioni sono organizzate sul campo e opuscoli educativi sono disponibili per accompagnarvi in questo cambiamento.
Questa evoluzione fa parte di un processo di modernizzazione dei trasporti nella regione di Parigi, per una rete più fluida e rispettosa dell'ambiente.
Una visione per il futuro dei trasporti nella regione Ile-de-France
La fine del biglietto cartaceo fa parte di una più ampia strategia di modernizzazione guidata da Île-de-France Mobilités. Una bigliettazione e rivoluzione digitale che mira a:
- Spostamenti più fluidi : convalida più rapida, meno code
- Ridurre l'impatto ambientale : eliminando la produzione e il riciclaggio dei biglietti cartacei
- Migliorare l'esperienza del viaggiatore : più flessibilità, meno vincoli
- Garantire l'accesso ai trasporti per tutti : supporto personalizzato per gli anziani e le persone meno che hanno familiarità con il digitale
- Prepararsi per il futuro : verso una rete di trasporti sempre più intelligente e connessa
Una modernizzazione della bigliettazione dei trasporti nella regione Ile-de-France che combina innovazione e solidarietà, per un trasporto più sostenibile e accessibile a tutti.