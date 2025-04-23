Dal perforatore alla convalida su smartphone: uno sguardo indietro a 125 anni di bigliettazione nei trasporti nell'Île-de-France

2019-2024: Il "cartone" fa le sue carte

2019 - L'arrivo del pass Navigo Easy

Nel 2019 viene lanciato il Navigo Easy . Questa carta ricaricabile e contactless consente di convalidare e caricare biglietti dematerializzati. Facile da trasportare e senza rischio di smagnetizzazione (problema ricorrente dei biglietti di cartone), semplifica ulteriormente l'acquisto dei biglietti e la convalida nel trasporto.

2024 - Viaggiare con il telefono: ora è possibile

La rivoluzione continua nel 2024. Le applicazioni mobili si stanno trasformando in biglietterie, i telefoni in biglietti: è ora possibile acquistare, ricaricare e convalidare biglietti e pacchetti direttamente sul proprio smartphone (su Android e iOS).