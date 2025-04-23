Dal perforatore alla convalida su smartphone: uno sguardo indietro a 125 anni di bigliettazione nei trasporti nell'Île-de-France
1900: "Punzona, per favore"
Fu nel 1900 che iniziò la storia della metropolitana nell'Île-de-France con l'inaugurazione della prima linea (la nostra attuale linea 1 della metropolitana), in occasione dell'Esposizione Universale di Parigi.
All'epoca, viaggiavamo in prima o seconda classe, ed era un puncher in carne ed ossa che controllava i biglietti all'ingresso di ogni stazione. Un'organizzazione che inizierà a perdere gradualmente slancio di fronte all'evoluzione di una rete ancora giovane, ma già in piena espansione.
Lo sapevate? La prima classe non scomparve ufficialmente fino al 1991.
1968: L'era del magnetico
La prima svolta tecnologica avvenne nel 1968, con l'arrivo del biglietto magnetico nella metropolitana e nel treno, e la convalida automatica.
Questo è l'inizio di una piccola rivoluzione quotidiana per i residenti dell'Ile-de-France: i terminali di convalida sostituiscono i punzonatori, rendendo l'ingresso nel trasporto più veloce e fluido. Per quanto riguarda il biglietto magnetico, più resistente e comodo da conservare, semplifica la memorizzazione e la convalida dei viaggi.
L'ultimo biglietto da timbrare fu venduto nel 1975, chiudendo con esso un'intera epoca.
1975: La Carte Orange, ti parla?
Una vera madeleine di Proust per molti residenti dell'Ile-de-France, la Carte Orange ha fatto la sua comparsa nel 1975. Questa carta nominativa, combinata con un biglietto magnetico da convalidare ad ogni passaggio e cambiare ogni mese, rivoluziona la vita dei clienti abituali dei trasporti in tutta l'Île-de-France.
Segna anche l'aumento degli abbonamenti illimitati (mensili e giornalieri, per cominciare), una prima nella storia dei trasporti nella regione di Parigi.
2002: Navigo, la rinascita del ticketing
Con gli anni 2000 arriva una nuova ondata di modernizzazione. Il pass Navigo, lanciato nel 2002, introduce la convalida senza contatto e sostituisce gradualmente la Orange Card con un pass fisico e un nuovo abbonamento annuale illimitato, destinato ai residenti dell'Ile-de-France.
2019: Navigo Liberté +, "l'inizio della fine" dei biglietti singoli?
Progettato per gli utenti dei trasporti non abbonati ma abituali, il Navigo Liberté+ consente, dal 2019, di convalidare i propri viaggi e viaggiare senza dover ricaricare.
Con i collegamenti offerti, un pagamento differito il 15 del mese successivo e uno sconto del 20% sul prezzo dei biglietti, semplifica (davvero) il viaggio dei passeggeri nei trasporti, offrendo un'alternativa pratica ed economica ai biglietti singoli.
2019-2024: Il "cartone" fa le sue carte
2019 - L'arrivo del pass Navigo Easy
Nel 2019 viene lanciato il Navigo Easy . Questa carta ricaricabile e contactless consente di convalidare e caricare biglietti dematerializzati. Facile da trasportare e senza rischio di smagnetizzazione (problema ricorrente dei biglietti di cartone), semplifica ulteriormente l'acquisto dei biglietti e la convalida nel trasporto.
2024 - Viaggiare con il telefono: ora è possibile
La rivoluzione continua nel 2024. Le applicazioni mobili si stanno trasformando in biglietterie, i telefoni in biglietti: è ora possibile acquistare, ricaricare e convalidare biglietti e pacchetti direttamente sul proprio smartphone (su Android e iOS).
Gennaio 2025: la semplificazione come rivoluzione?
Il mese di gennaio 2025 semplifica drasticamente la biglietteria nell'Île-de-France: niente più moltitudine di biglietti per viaggiare. Due biglietti ora danno accesso a tutta la regione indipendentemente dalla destinazione : i biglietti Metro-Treno-RER e Bus-Tram.
Allo stesso tempo...
Il Navigo Liberté+ (riservato nei suoi primi anni per Parigi intramuros, Petite Couronne e autobus) dà ora accesso a tutta l'Île-de-France.
Due novità che consolidano le basi di una rete di trasporto pubblico che facilita il viaggio quotidiano dei viaggiatori, ovunque nell'Île-de-France.
Aprile 2025: il cartone è finito
È ufficiale! I biglietti di cartone si stanno ritirando e stanno gradualmente cessando di essere venduti. La fine di un piccolo rettangolo di cartone diventato emblematico, ma anche la promessa di un ticketing più adatto agli usi contemporanei.
Biglietteria nell'Île-de-France, una rivoluzione in movimento
In 125 anni, il ticketing ha fatto passi da gigante. Dal cartone alla sua scomparsa, dalla creazione di Navigo Liberté+ al suo arrivo su smartphone nel giugno 2025 : la biglietteria dei trasporti nella regione parigina è in perenne rivoluzione, incarnando i cambiamenti tecnologici, sociali ed ecologici legati al modo in cui ci muoviamo.
Una trasformazione continua al servizio di un unico obiettivo: rendere il trasporto sempre più semplice e conveniente, per tutti.