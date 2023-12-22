Linee dedicate al carpooling per i tuoi viaggi in Île-de-France

Dal 2017, Île-de-France Mobilités investe nello sviluppo del carpooling

Incoraggiare i residenti dell'Ile-de-France a scegliere una mobilità più responsabile richiede lo sviluppo di trasporti pubblici più confortevoli e accessibili e la trasformazione del nostro rapporto con l'auto, rendendola, insieme, più ecologica.

A tal fine, e per facilitare l'accesso ai trasporti pubblici per i residenti dell'Ile-de-France che sono più lontani, Île-de-France Mobilités sta investendo nello sviluppo del carpooling con, nel 2023, 2 milioni di viaggi sovvenzionati.