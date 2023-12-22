Linee dedicate al carpooling per i tuoi viaggi in Île-de-France
Lo sapevate? 900.000 persone usano il carpooling ogni giorno per andare al lavoro.
Buono per il portafoglio, per risparmiare tempo e per il pianeta, il carpooling è una delle soluzioni di mobilità preferite dai residenti dell'Ile-de-France, oltre al trasporto pubblico.
Dal 2017, Île-de-France Mobilités investe nello sviluppo del carpooling
Incoraggiare i residenti dell'Ile-de-France a scegliere una mobilità più responsabile richiede lo sviluppo di trasporti pubblici più confortevoli e accessibili e la trasformazione del nostro rapporto con l'auto, rendendola, insieme, più ecologica.
A tal fine, e per facilitare l'accesso ai trasporti pubblici per i residenti dell'Ile-de-France che sono più lontani, Île-de-France Mobilités sta investendo nello sviluppo del carpooling con, nel 2023, 2 milioni di viaggi sovvenzionati.
Il carpooling continua a svilupparsi nell'Île-de-France con...
Nuove linee dedicate al carpooling e un'applicazione dedicata
Dal 2025, le linee dedicate al carpooling consentiranno ai residenti dell'Ile-de-France, in particolare nella Grande Couronne, di raggiungere facilmente il loro posto di lavoro, i trasporti pubblici o le principali stazioni ferroviarie del territorio.
Cos'è una linea di carpooling?
Viaggi in auto, prenotabili su un'app, da condividere con altri residenti dell'Ile-de-France su percorsi predefiniti e collegati alla rete di trasporto pubblico dell'Île-de-France.
Un'unica app per prenotare tutti i tuoi viaggi
Per prenotare i loro viaggi, i residenti dell'Ile-de-France hanno a disposizione un'applicazione nei colori di Île-de-France Mobilités "IDFM carpooling lines" disponibile per il download su iOS e Android dal 28 aprile 2025.
Mettiamo insieme ciò che va nella stessa direzione: le altre iniziative per il carpooling nell'Île-de-France
- 2 corse* al giorno offerte agli abbonati*. E in tempi di interruzione dei trasporti, il carpooling gratuito è offerto a tutti i residenti dell'Ile-de-France – abbonati o meno
- 1 premio, pagato al conducente, fino a 3 euro per passeggero in un giorno normale e 4,50 euro durante gli scioperi o i picchi di inquinamento,
- 3 applicazioni partner di carpooling : Blablacar Daily, Mobicoop e Karos
- Fino a 150 euro/mese e 1.800 euro di risparmio annuo per un dipendente che fa carpooling.
*Navigo Month, Navigo Annual, Navigo Senior, Navigo Solidarity (75 e 50%), Navigo Solidarity Free, imagine R e Ametista.
*I viaggi offerti devono rispettare una zona di 30 km nell'Île-de-France.
**Dispositivo soggetto alla decisione della direzione dell'Île-de-France o della prefettura, sarai avvisato dall'operatore di carpooling.