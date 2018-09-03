133 progetti di estensione o nuove linee nell'Île-de-France
133 progetti per estendere o rinnovare linee ferroviarie, metropolitane, tram, autobus
Entro il 2022 saranno completati 13 progetti di estensione o nuove linee ferroviarie, metropolitane e tramviarie. Per quanto riguarda gli autobus, per il 2018 sono previsti 120 nuovi progetti.
- Una nuova linea della metropolitana (linea 15 Sud) e 4 linee estese (4, 11, 12 e 14)
- 4 nuove linee tranviarie (9, 10, 12 e 13) e 3 linee estese (1, 4 e 3b)
- Una linea RER estesa (RER E a ovest)
- 120 progetti per nuovi servizi di autobus sono allo studio per l'implementazione nel 2018
Comunicati stampa:
- Lucie Aubrac e Barbara saranno i nomi delle prossime stazioni della linea 4 della metropolitana
- Il tram 3 è esteso a Porte Dauphine
- Una soluzione finalmente trovata sul percorso del tram 1 a Noisy-le-Sec
- Ile-de-France Mobilités approva il finanziamento dei progetti Tram 9 e 1
- La rete tranviaria continua il suo dispiegamento nell'Ile-de-France