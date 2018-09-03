133 progetti di estensione o nuove linee nell'Île-de-France

Visuale per la campagna Lavori di estensione di nuove linee di trasmissione
Estensione di nuove linee di trasporto nell'Île-de-France

133 progetti per estendere o rinnovare linee ferroviarie, metropolitane, tram, autobus

Entro il 2022 saranno completati 13 progetti di estensione o nuove linee ferroviarie, metropolitane e tramviarie. Per quanto riguarda gli autobus, per il 2018 sono previsti 120 nuovi progetti.

  • Una nuova linea della metropolitana (linea 15 Sud) e 4 linee estese (4, 11, 12 e 14)
  • 4 nuove linee tranviarie (9, 10, 12 e 13) e 3 linee estese (1, 4 e 3b)
  • Una linea RER estesa (RER E a ovest)
  • 120 progetti per nuovi servizi di autobus sono allo studio per l'implementazione nel 2018

 

