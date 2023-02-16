Avviso: e-mail fraudolente inviate agli abbonati Navigo
Avviso: e-mail fraudolenta inviata agli abbonati Navigo
Molti dei nostri abbonati Navigo hanno ricevuto e-mail fraudolente che possono assumere diverse forme :
- Un'e-mail con oggetto "Navigo - Abbonamento sospeso" che chiede di regolare un pagamento,
- O un'e-mail sulle nostre campagne di compensazione che ti chiede di compilare un file con le tue informazioni personali per ottenere il rimborso.
Queste e-mail sono truffe (chiamate anche phishing o phishing su Internet), per estrarre illegalmente denaro.
Cos'è il phishing?
Il phishing è diventato molto comune negli ultimi anni.
È una tecnica di truffa online, che consiste nell'ingannare il destinatario di un'e-mail facendogli credere che sta comunicando con un'entità nota (la sua banca, un'istituzione pubblica o ... Île-de-France Mobilités) al fine di ottenere dal destinatario informazioni personali come coordinate bancarie, credenziali di accesso, documenti di identità per rubare denaro.
Piccoli promemoria in caso di tentativo di frode
- Non fare mai clic sui link in un'e-mail sospetta che richiede denaro o informazioni personali,
- Accedi sempre al tuo account tramite il sito Web o l'applicazione ufficiale, mai da un'e-mail,
- Controlla sempre l'ortografia dell'indirizzo email che ti scrive.
Quali sono i metodi di comunicazione di Île-de-France Mobilités per contattarti in caso di mancato pagamento?
Prima via SMS
Un SMS viene prima inviato al cliente chiedendogli di contattare il Centro relazioni cliente.
Messaggi di esempio:
- Per gli abbonamenti Navigo : vi preghiamo di contattarci al numero 09 69 39 22 22 (chiamata senza sovrapprezzo)
- Per gli abbonamenti imagine R : vi preghiamo di contattarci al numero 09 69 39 22 22 (chiamata senza sovrapprezzo)
Per e-mail
Viene quindi inviata un'e-mail per informare il cliente dello stato del suo contratto e dei passi da compiere.
Esempio:
- Il tuo ultimo pagamento è stato rifiutato. Per evitare di bloccare il pass della carta, vi preghiamo di contattarci al numero: 09 69 39 22 22 (chiamata senza sovrapprezzo)
Sul tuo spazio personale
In caso di mancato pagamento e se hai ricevuto un'e-mail o un sms, il problema di pagamento viene notificato anche sulla tua area clienti personale su Gestisco la mia carta.
Al botteghino
Puoi anche controllare lo stato del tuo abbonamento al botteghino con un'agenzia del corriere.
Qualsiasi altra sollecitazione che potresti ricevere per nostro conto è un tentativo di frode.
Quali sono le modalità di comunicazione di Île-de-France Mobilités per una campagna di compensazione?
Tutte le campagne di compensazione vengono effettuate solo online e da questa piattaforma.
Tutte le altre e-mail che ti chiedono di fornire informazioni personali per ottenere un risarcimento sono fraudolente.
Île-de-France Mobilités presenta una denuncia per proteggere i suoi abbonati dalle frodi
Per proteggerti dalle frodi e allertare la vigilanza delle autorità, Île-de-France Mobilités presenta sistematicamente una denuncia per ogni tentativo di frode.