Rimborso Navigo: come posso assicurarmi di non essere vittima di phishing?
Île-de-France Mobilités organizza campagne di rimborso, che sono elencate sul suo sito ufficiale. Prima di effettuare una richiesta, verificare che sia presente nel Centro di compensazione clienti Navigo.
Per garantire la sicurezza della tua richiesta di rimborso, segui queste precauzioni:
- Controlla l'URL del sito: assicurati che l'indirizzo contenga "iledefrance-mobilites.fr" prima di inserire le tue informazioni personali. Fai attenzione ai siti con indirizzi simili, con errori o caratteri insoliti.
- Le e-mail relative alla richiesta di rimborso provengono solo dall'indirizzo [email protected]. Contengono almeno il numero di riferimento della domanda. Attenzione agli errori di ortografia, ai messaggi allarmanti o troppo urgenti, possibili segni di frode.
- Non fare mai clic su un link sospetto ricevuto via e-mail o SMS: se ricevi un messaggio che indica che è necessaria un'azione relativa alla tua richiesta di rimborso e non sei sicuro, non fare clic sui link sospetti. Accedi direttamente al tuo spazio personale digitando iledefrance-mobilites.fr nella barra degli indirizzi del tuo browser, accedi con il tuo account Île-de-France Mobilités Connect, quindi controlla l'Area di compensazione nella sezione "Gestisci il mio account" per dare seguito alle tue richieste e verificare se sono necessarie azioni.
Se pensi di essere stato vittima di una frode, segnalalo immediatamente tramite la piattaforma www.cybermalveillance.gouv.fr.
Trova maggiori informazioni su come riconoscere le nostre e-mail nel nostro articolo "Avviso: e-mail fraudolente inviate agli abbonati Navigo".