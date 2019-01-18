3117: Vittima o testimone di molestie? Avviso

Fermare un aggressore richiede coraggio o un telefono

Se sei vittima o testimone di un'aggressione, molestie, anche sessuali nei trasporti, non ci sono 36 soluzioni, ce ne sono 5 :

31 17 : chiamare il 3117 31 17 7 : invia un SOS con un semplice SMS al 31 17 7. 31 17 Alert, l'app: dai l'avviso in modo discreto con questa app mobile disponibile per iOS e Android App mobile Île-de-France Mobilités : premere il pulsante "31 17" accessibile dalla home page dell'app Terminale di chiamata : nella stazione SNCF o nella stazione RATP, i terminali di chiamata sono sempre disponibili e ti danno anche la possibilità di lanciare un avviso

Qualunque opzione tu scelga, un operatore sarà lì per risponderti, avvisare le forze di sicurezza o i servizi di emergenza e guidarti su cosa fare, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Le molestie sessuali sono un reato

È importante segnalare tempestivamente un'aggressione e portare i fatti all'attenzione delle forze dell'ordine. Le molestie sessuali sono punibili ai sensi del codice penale e i colpevoli sono passibili di reclusione.