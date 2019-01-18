3117: Vittima o testimone di molestie? Avviso
Fermare un aggressore richiede coraggio o un telefono
Se sei vittima o testimone di un'aggressione, molestie, anche sessuali nei trasporti, non ci sono 36 soluzioni, ce ne sono 5 :
- 31 17 : chiamare il 3117
- 31 17 7 : invia un SOS con un semplice SMS al 31 17 7.
- 31 17 Alert, l'app: dai l'avviso in modo discreto con questa app mobile disponibile per iOS e Android
- App mobile Île-de-France Mobilités : premere il pulsante "31 17" accessibile dalla home page dell'app
- Terminale di chiamata : nella stazione SNCF o nella stazione RATP, i terminali di chiamata sono sempre disponibili e ti danno anche la possibilità di lanciare un avviso
Qualunque opzione tu scelga, un operatore sarà lì per risponderti, avvisare le forze di sicurezza o i servizi di emergenza e guidarti su cosa fare, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Le molestie sessuali sono un reato
È importante segnalare tempestivamente un'aggressione e portare i fatti all'attenzione delle forze dell'ordine. Le molestie sessuali sono punibili ai sensi del codice penale e i colpevoli sono passibili di reclusione.
Servizi di allerta nei trasporti nell'Île-de-France
Immagine 1 di 4
Mezzi concreti per combattere le molestie e l'inciviltà nei trasporti nell'Île-de-France
Dal 2016, Île-de-France Mobilités ha investito molto per migliorare la sicurezza del trasporto pubblico.
In cinque anni, più di 1.000 personale di sicurezza aggiuntivo sono stati dispiegati per garantire la sicurezza dei vostri viaggi, per un totale di oltre 4.000 agenti attualmente presenti in tutta la rete.
Entro il 2027 saranno 5.000.
Con la loro presenza rassicurante e dissuasiva, questi agenti contribuiscono al miglioramento della tua tranquillità quotidiana.
Protezione video del tuo trasporto: 80.000 telecamere sulla rete Ile-de-France
A questo personale si aggiunge la videoprotezione con, dal 2022, quasi il 100% delle stazioni e delle stazioni, autobus, treni, RER e tram coperti dalle 80.000 telecamere installate in tutta la rete.
La discesa su richiesta dalle 22 è una realtà ovunque nell'Île-de-France
Sei preoccupato di camminare da solo (o da solo) di notte? Île-de-France Mobilités offre il servizio di discesa su richiesta, ovunque nell'Île-de-France.
Che cos'è? La possibilità di chiedere semplicemente al tuo autista di lasciarti il più vicino possibile a casa tua, tra due fermate dell'autobus.