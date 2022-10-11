Île-de-France Mobilités si impegna per un trasporto sempre più sicuro
Consentire a tutti di viaggiare con fiducia, in qualsiasi momento, è una priorità per Île-de-France Mobilités.
Ogni anno vengono investiti 300 milioni di euro per garantire la sicurezza dei trasporti pubblici nella regione di Parigi.
Videosorveglianza, rinforzo della squadra, discesa su richiesta dopo le 22, numero di allerta, centro di coordinamento... Scopri tutte le iniziative per garantire la tua sicurezza nei trasporti dell'Ile-de-France.
Sempre più risorse umane
1000 agenti aggiuntivi entro il 2027
Più di 3.000 agenti di prevenzione e sicurezza sono schierati sulla rete di trasporto pubblico di Île-de-France Mobilités.
Sulle banchine, nelle stazioni, nelle stazioni e nel materiale rotabile: pattuglie della RATP, della SNCF, ma anche squadre di sicurezza private e mediatori, garantiscono ogni giorno, la sicurezza degli utenti, oltre alle forze della polizia nazionale e della gendarmeria. Entro il 2027 saranno 5.000, grazie all'assunzione di 1.000 nuovi dipendenti.
Con la loro presenza rassicurante e dissuasiva, questi agenti contribuiscono al miglioramento della tua tranquillità quotidiana.
Creazione di una brigata regionale dei trasporti
Creata nella primavera del 2024, la Brigata Regionale dei Trasporti è una pattuglia di 50 agenti (saranno un centinaio entro la fine del 2024) la cui missione è combattere lo spaccio e la vendita ambulante nei trasporti pubblici.
50 squadre di sicurezza cinofila per reagire in caso di bagagli abbandonati
Queste squadre, composte da cani e dai loro conduttori, garantiscono la sicurezza, rimuovono i dubbi in caso di oggetti lasciati nei treni e nelle stazioni e migliorano la puntualità riducendo i tempi di intervento.
Centro di coordinamento operativo della sicurezza: lavorare insieme per aumentare l'efficienza
Inaugurato nel luglio 2022, il CCOS svolge un ruolo importante nel coordinamento delle azioni di sicurezza sulla rete.
Collegato agli agenti sul campo e alle immagini in tempo reale delle 80.000 telecamere di sorveglianza della rete, questo centro di coordinamento di nuova generazione si trova nel cuore della Prefettura di Polizia di Parigi.
Riunisce, 7 giorni alla settimana e 24 ore al giorno, agenti della SNCF, della RATP e della polizia sotto l'autorità del prefetto di polizia, al fine di organizzare meglio le missioni sul campo e garantire efficacemente la sicurezza della rete di trasporto.
80.000 telecamere a circuito chiuso per garantire la sicurezza dei trasporti
Se le risorse umane sono essenziali per garantire la sicurezza nei trasporti, la videoprotezione è una risorsa aggiuntiva.
Oggi, quasi il 100% dei treni, RER, autobus e tram sono videoprotetti grazie a non meno di 80.000 telecamere distribuite in tutta la rete.
Trasporti moderni per migliorare la sensazione di sicurezza
E poiché nel trasporto le persone si sentono più sicure in spazi puliti e ben illuminati e in treni "aperti" che consentono di spostarsi facilmente da un'auto all'altra, Île-de-France Mobilités e i suoi partner agiscono quotidianamente per mantenere, rinnovare e sostituire il materiale rotabile e le infrastrutture per un'esperienza di trasporto più rilassante.
3117: il numero da allertare in caso di emergenza
Sei vittima o testimone di un'aggressione, di atti di molestia, anche sessuali?
Cinque soluzioni per aiutarti, 24 ore su 24, 7 giorni su 7:
- Chiama : chiama il 3117
- SMS : inviare un messaggio al 31177
- Applicazione Île-de-France Mobilités: segnala i fatti premendo il pulsante 3117 nella schermata iniziale della tua app
- Terminale di chiamata alla stazione o alla stazione : nella stazione SNCF o nella stazione RATP, i terminali di chiamata sono sempre disponibili e ti danno anche la possibilità di lanciare un avviso
Qualunque opzione tu scelga, un agente addestrato sarà lì per risponderti, avvisare le forze di sicurezza o i servizi di emergenza e guidarti su cosa fare 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Discesa su richiesta in autobus dalle 22
Chiedi al tuo autista di lasciarti tra due fermate dell'autobus per avvicinarti alla tua destinazione, dopo le 10 di sera? Questo è possibile ovunque nell'Île-de-France.