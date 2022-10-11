Île-de-France Mobilités si impegna per un trasporto sempre più sicuro

1000 agenti aggiuntivi entro il 2027

Più di 3.000 agenti di prevenzione e sicurezza sono schierati sulla rete di trasporto pubblico di Île-de-France Mobilités.

Sulle banchine, nelle stazioni, nelle stazioni e nel materiale rotabile: pattuglie della RATP, della SNCF, ma anche squadre di sicurezza private e mediatori, garantiscono ogni giorno, la sicurezza degli utenti, oltre alle forze della polizia nazionale e della gendarmeria. Entro il 2027 saranno 5.000, grazie all'assunzione di 1.000 nuovi dipendenti.

Con la loro presenza rassicurante e dissuasiva, questi agenti contribuiscono al miglioramento della tua tranquillità quotidiana.

Creazione di una brigata regionale dei trasporti

Creata nella primavera del 2024, la Brigata Regionale dei Trasporti è una pattuglia di 50 agenti (saranno un centinaio entro la fine del 2024) la cui missione è combattere lo spaccio e la vendita ambulante nei trasporti pubblici.

50 squadre di sicurezza cinofila per reagire in caso di bagagli abbandonati

Queste squadre, composte da cani e dai loro conduttori, garantiscono la sicurezza, rimuovono i dubbi in caso di oggetti lasciati nei treni e nelle stazioni e migliorano la puntualità riducendo i tempi di intervento.