Fondamenti sul finanziamento del trasporto pubblico
Le Assises du financement des transports en commun 2024-2030 sono un'intera giornata e una moltitudine di attori del mondo dei trasporti - esperti, politici, associazioni di utenti - si riuniscono per immaginare, innovare, progettare e pensare collettivamente alle modalità di finanziamento sostenibile della mobilità collettiva nell'Île-de-France.
Perché organizzare una conferenza sul finanziamento dei trasporti?
La rete di trasporto pubblico dell'Ile-de-France è la 2a più densa e la 4a più estesa al mondo. Nei prossimi dieci anni, la rete metropolitana raddoppierà le sue dimensioni, con l'arrivo graduale delle linee 15, 16, 17 e 18. La RER E andrà a Mantes-la-Jolie, la rete tranviaria sarà moltiplicata. Per quanto riguarda quello degli autobus, sarà più esteso del 20%.
Uno sviluppo senza precedenti del trasporto pubblico nella regione dell'Île-de-France... che richiederà un budget operativo adeguato.
Come vengono finanziati i vostri trasporti pubblici?
Il finanziamento del trasporto pubblico è un ecosistema plurale e cruciale che consente ogni anno alla rete di modernizzarsi, di guadagnare in precisione, di muoversi verso energie e materiali più sostenibili, offrendo al contempo a Île-de-France Mobilités l'opportunità di offrire tariffe preferenziali e aiuti finanziari agli utenti per rendere la mobilità accessibile a tutti.
All'ordine del giorno di queste prime Assises du financement des transports en commun 2024-2030
- Una diagnosi dei costi operativi delle nuove linee e dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024
- Progettare un nuovo modello di finanziamento
- Il ruolo sociale ed ecologico del prezzo dei trasporti - con una prospettiva internazionale
- Identificazione di possibili nuove entrate per Île-de-France Mobilités
- E l'apertura alle proposte politiche grazie ai taccuini degli attori redatti dai gruppi politici della Regione
Fondamenti di finanziamento: poni le tue domande direttamente ai partecipanti!
Se le Assises du financement riuniscono fisicamente un collettivo di esperti e funzionari eletti, sono aperte a tutte le domande, a tutti i suggerimenti.
Hai una proposta da fare per perpetuare il budget del trasporto pubblico nella regione di Parigi?
Condividilo su Twitter, per tutto il giorno il 23 gennaio, tramite l'hashtag #AssisesTransportsIDF. Può essere presentato ai partecipanti, dal vivo.