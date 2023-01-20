Fondamenti sul finanziamento del trasporto pubblico

Perché organizzare una conferenza sul finanziamento dei trasporti?

La rete di trasporto pubblico dell'Ile-de-France è la 2a più densa e la 4a più estesa al mondo. Nei prossimi dieci anni, la rete metropolitana raddoppierà le sue dimensioni, con l'arrivo graduale delle linee 15, 16, 17 e 18. La RER E andrà a Mantes-la-Jolie, la rete tranviaria sarà moltiplicata. Per quanto riguarda quello degli autobus, sarà più esteso del 20%.

Uno sviluppo senza precedenti del trasporto pubblico nella regione dell'Île-de-France... che richiederà un budget operativo adeguato.