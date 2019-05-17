Mobilitati insieme contro le fobie LGBT
Un vero spazio pubblico, il trasporto pubblico nella regione Ile-de-France rappresenta oltre 9 milioni di viaggi giornalieri.
Il 17 maggio 2025 è stata la Giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia, Île-de-France Mobilités, la Regione Île-de-France, RATP e SNCF uniscono le forze per ricordare l'importanza del rispetto per tutti, indipendentemente dall'orientamento sessuale.
I trasporti sono aperti a tutti e devono rimanere uno spazio di libertà che consenta a tutti di viaggiare senza paura.
La lotta contro le fobie LGBT è di 365 giorni all'anno
Questa campagna è una delle tante iniziative realizzate in tutta la regione con l'attuazione di azioni a favore del rispetto della diversità.
Ad esempio, gli addetti all'accoglienza e alla sicurezza sono formati per affrontare situazioni di inciviltà, qualunque forma assumano, e intervenire per proteggere i viaggiatori.
RATP e SNCF hanno formato i loro team operativi sulle sfide della diversità e della non discriminazione in modo divertente ed educativo.
Île-de-France Mobilités, in qualità di autorità organizzatrice della mobilità sostenibile, si impegna a trasmettere e finanziare la campagna per combattere l'omofobia e la transfobia in tutta la rete di trasporti dell'Île-de-France.
La regione, un attore impegnato nella lotta contro l'omofia
Queste azioni sostengono le misure messe in campo dalla Regione per combattere l'omofobia e tutte le forme di discriminazione:
- sostegno alle associazioni, con un invito a presentare progetti a sostegno di associazioni impegnate nella lotta contro l'omofobia, come SOS Homophobie, Ravad (La Rete di Assistenza alle Vittime di Aggressioni e Discriminazioni) o Le Refuge, che accoglie giovani isolati e rifiutati dalle loro famiglie in seguito all'annuncio della loro omosessualità;
- sostegno a eventi, come la Pride March, che ha celebrato il suo 20° anniversario nel 2019;
- sensibilizzare i giovani, in particolare con il Centro regionale per l'informazione e la prevenzione dell'AIDS e per la salute dei giovani, che offre una selezione di strumenti per affrontare l'omosessualità e prevenire l'omofobia tra oltre 120.000 adolescenti nella regione di Parigi.
Lo sapevate?
L'Île-de-France è la prima regione in Francia a firmare la carta dell'associazione L'Autre Cercle, che stabilisce le buone pratiche da adottare nella lotta contro l'omofobia e, più in generale, la discriminazione legata all'orientamento sessuale.
Sostegno ad associazioni ed eventi, sensibilizzazione dei giovani, scopri nel dettaglio l'azione della Regione Solidarietà nella lotta contro l'omofobia e la transfobia :
Mezzi concreti a disposizione di tutti per agire
Il nostro numero di emergenza, 3117
Se sei vittima o testimone di una situazione che rappresenta un rischio per la tua sicurezza o quella di altri viaggiatori, chiama il numero di allerta 3117 o invia un messaggio di testo al 31177, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.
Presenza di chioschi e agenti
Tra gli strumenti di segnalazione, ci sono anche i terminali di chiamata e gli agenti presenti in tutte le stazioni e stazioni.
La Regione Île-de-France, Île-de-France Mobilités, RATP e SNCF Transilien ricordano che è importante denunciare rapidamente un'aggressione, portare i fatti commessi all'attenzione della polizia e presentare una denuncia alla polizia. Questo può aiutare a fermare questo tipo di comportamento.