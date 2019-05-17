Mobilitati insieme contro le fobie LGBT

La lotta contro le fobie LGBT è di 365 giorni all'anno

Questa campagna è una delle tante iniziative realizzate in tutta la regione con l'attuazione di azioni a favore del rispetto della diversità.

Ad esempio, gli addetti all'accoglienza e alla sicurezza sono formati per affrontare situazioni di inciviltà, qualunque forma assumano, e intervenire per proteggere i viaggiatori.

RATP e SNCF hanno formato i loro team operativi sulle sfide della diversità e della non discriminazione in modo divertente ed educativo.

Île-de-France Mobilités, in qualità di autorità organizzatrice della mobilità sostenibile, si impegna a trasmettere e finanziare la campagna per combattere l'omofobia e la transfobia in tutta la rete di trasporti dell'Île-de-France.