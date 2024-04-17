Puntualità nei trasporti nel 2023: una piattaforma per richiedere il risarcimento
Nel 2023, alcune linee della rete di trasporto pubblico dell'Ile-de-France non hanno raggiunto i loro obiettivi in termini di puntualità.
Le difficoltà di reclutamento, l'assenteismo e molti lavori, necessari per modernizzare e migliorare in modo sostenibile la rete, ma che incidono sul traffico, spiegano queste interruzioni.
Una campagna di rimborso per compensare gli abbonati Navigo colpiti
Per questo motivo e per il terzo anno consecutivo, Île-de-France Mobilités lancia, dal 20 marzo al 24 aprile 2024, una campagna di rimborso per compensare gli abbonati Navigo colpiti dal calo della puntualità nel 2023.
Attenzione alle e-mail fraudolente
Pensi di aver ricevuto un'e-mail sulla campagna di rimborso da parte nostra? Non cliccare sul link, è un tentativo di frode! La campagna viene eseguita solo dalla nostra piattaforma.
Come faccio a rilevare un'e-mail fraudolenta? Ti diciamo tutto in questo articolo.
Perché lanciare una campagna di compensazione?
Nell'ambito dei contratti con gli operatori (società impegnate a garantire la gestione delle linee, dalla guida alla manutenzione), Île-de-France Mobilités impone obiettivi di puntualità.
Quando i suoi obiettivi non vengono raggiunti, vengono richieste sanzioni pecuniarie agli operatori e viene automaticamente istituita una campagna di rimborso per risarcire i primi interessati: i viaggiatori.
Come ottenere un rimborso? Conosci la tua idoneità e le linee interessate? Ti spieghiamo tutto.
Sono idoneo?
I rimborsi riguardano gli abbonati Navigo dell'Ile-de-France:
- immagina R studente,
- immagina la scuola R,
- Navigo Annuel (tutte le zone),
- Navigo Annual Senior,
- Navigo Mois (tutte le zone),
- Navigo Sconto 50% Mese (tutte le zone),
- e Navigo Solidarité 75% Mese (tutte le zone).
Una volta aperta la piattaforma di rimborso, puoi semplicemente, effettuando il login, verificare la tua idoneità.
Quali linee sono idonee per i rimborsi?
È semplice, tutte le linee e gli assi la cui puntualità è stata inferiore all'80% per almeno tre mesi nel 2023, sono ammissibili alla campagna di rimborso.
E quest'anno, Île-de-France Mobilités spinge il suo requisito e compensa anche gli abbonati che vivono o lavorano su un asse la cui puntualità annuale è stata inferiore all'85%.
Per l'anno 2023, questo riguarda le linee RER A, B, C, D e la linea P.
Gli assi e le linee interessate:
Sulla RER A:
- Asse Cergy-le-Haut <> Maisons-Laffitte : anno 2023 <85 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
Sulla RER B:
- Asse Robinson <> Bourg-la-Reine: 6 mesi<80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel,
- Asse Saint-Rémy-lès-Chevreuse <> Parco di Sceaux : 9 mesi <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel,
- cantone di Aulnay-sous-Bois <> Mitry-Claye : 10 mesi <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1,5 fois le montant du forfait mensuel,
- cantone di Aulnay-sous-Bois <> Aeroporto CDG 2-TGV : 8 mesi <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel.
Sulla RER C:
- Asse Saint-Martin-d'Étampes <> Marolles-en-Hurepoix : 7 mesi <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel,
- Dourdan-la-Foresta <> La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon : 6 mesi <80 % de ponctualité (avec la prise en compte des suppressions de trains la veille avant 17h), soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel,
- Juvisy <> Brétigny : 5 mesi <80 % de ponctualité (avec la prise en compte des suppressions de trains la veille avant 17h), soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
- Pontoise <> Saint-Ouen : 3 mesi <80 % de ponctualité (avec la prise en compte des suppressions de trains la veille avant 17h), soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
- Massy - Palaiseau <> I salici : anno 2023 <85 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
Sulla RER D:
- Creil <> Goussainville : 3 mesi <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
- Montgeron <> Cobs-La-Ville-Quincy : anno 2023 <85 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
- Vigneto <> Corbeil attraverso l'Altopiano : anno 2023 <85 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel.
Sulla linea P:
- Meaux <> La Ferté Milon : 3 mesi <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
- Coulommiers <> Tournan-en-Brie : 4 mesi <80 % de ponctualité (avec la prise en compte des suppressions de trains la veille avant 17h), soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel.
Come vengono calcolati i rimborsi?
L'importo rimborsato è personalizzato per ogni viaggiatore, in base a:
- Gli assi su cui hai viaggiato,
- Il numero di mesi di pacchetto acquistato durante i periodi impattati dalla diminuzione della puntualità,
- Dal tuo pacchetto.
Il risarcimento varia da mezzo mese a un mese e mezzo di pacchetto mensile rimborsato.
Dettagli degli assi e delle linee ammissibili al rimborso: 5 linee e 15 assi interessati nell'Île-de-France
Sulla linea RER A
- Asse Cergy-le-Haut <> Maisons-Laffitte : anno 2023 <85 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
L'asse Cergy-le Haut / Maison-Laffitte comprende le stazioni di Cergy-le Haut, Cergy St-Christophe, Neuville - Université, Conflans - Fin d'Oise, Achères - Ville, Maisons-Laffitte
Tabella dei rimborsi per la riga A
Sulla linea RER B:
- Asse Robinson <> Bourg-la-Reine: 6 mesi<80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel,
L'asse Robinson / Bourg-la-Reine comprende le stazioni di Bourg-la-Reine, Sceaux, Fontenay-aux-Roses, Robinson
- Asse Saint-Rémy-lès-Chevreuse <> Parco di Sceaux : 9 mesi <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel,
L'asse Saint-Rémy-lès-Chevreuse <> Parc de Sceaux comprende le stazioni di Parc de Sceaux, La Croix Berny, Antony, Fontaine-Michalon, Les Baconnets, Massy - Palaiseau, Palaiseau, Palaiseau - Villebon, Lozère, Le Guichet, Orsay - Ville, Bures-sur-Yvette, Courcelle-sur-Yvette, Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
- cantone di Aulnay-sous-Bois <> Mitry-Claye : 10 mesi <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1,5 fois le montant du forfait mensuel,
L'asse Aulnay-sous-Bois <> Mitry-Claye comprende le stazioni di Mitry-Claye, Villeparisis Mitry-le-Neuf, Vert-Galant, Sevran-Livry, Aulnay-sous-Bois.
- cantone di Aulnay-sous-Bois <> Aeroporto CDG 2-TGV : 8 mesi <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel.
L'asse Aulnay-sous-Bois <> Aeroporto CDG 2-TGV comprende le stazioni di Aeroporto Ch. de Gaulle 2 - TGV, Aeroporto Ch. de Gaulle 1, Parc des Expositions, Villepinte, Sevran Beaudottes, Aulnay-sous-Bois
Tabelle dei rimborsi per la riga B
Sulla linea RER C
- Asse Saint-Martin-d'Étampes <> Marolles-en-Hurepoix : 7 mesi <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel
L'asse Saint-Martin-d'Étampes <> Marolles-en-Hurepoix comprende le stazioni di Marolles en Hurepoix, Bouray, Lardy, Chamarande, Etréchy, Etampes, Saint-Martin d'Etampes.
- Dourdan-la-Foresta <> La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon : 6 mesi <80 % de ponctualité (avec la prise en compte des suppressions de trains la veille avant 17h), soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel
L'asse Dourdan-la-Forêt <> La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon comprende le stazioni di La Norville, Arpajon, Egly, Breuillet, Breuilley Village, Saint-Chéron, Sermaise, Dourdan, Dourdan la Forêt.
- Juvisy <> Brétigny : 5 mesi <80 % de ponctualité (avec la prise en compte des suppressions de trains la veille avant 17h), soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel
L'asse Juvisy <> Brétignycomprende le stazioni di Juvisy, Savigny sur Orge, Épinay sur Orge, Sainte-Geneviève des Bois, Brétigny.
- Pontoise <> Saint-Ouen : 3 mesi <80 % de ponctualité (avec la prise en compte des suppressions de trains la veille avant 17h), soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel
L'asse Pontoise <> Saint-Ouen comprende le stazioni di Pontoise, Saint-Ouen l'Aumône, Saint-Ouen l'Aumône-Liesse, Pierrelaye, Montigny-Beauchamp, Franconville-Le Plessis-Bouchard, Cernay, Ermont Eaubonne, Saint-Gratien, Épinay-sur-Seine, Gennevilliers, Les Grésillons, Saint-Ouen.
- Massy - Palaiseau <> I salici : anno 2023 <85 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel
L'asse Massy - Palaiseau <> Les Saules comprende le stazioni di Massy Palaiseau, Massy Verrières, Chemin d'Antony, Rungis La Fraternelle, Pont de Rungis, Orly Ville, Les Saules
Tabella dei rimborsi per la riga C
Sulla linea RER D
- Creil <> Goussainville : 3 mesi <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
L'asse Creil <> Goussainville comprende le stazioni di Creil, Chantilly Gouvieux, Orry la Ville Coye la Forêt, La Borne Blanche, Survilliers Fosses, Louvres, Les Noues, Goussainville.
- Montgeron - Crosne <> Combs-La-Ville-Quincy : anno 2023 <85 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel
L'asse Montgeron-Crosne <> Combs-La-Ville-Quincy comprende le stazioni di Montgeron Crosne, Yerres, Brunoy, Boussy Saint-Antoine, Combs la Ville Quincy.
- Vigneto <> Corbeil via Évry-Courcouronnes : anno 2023 <85 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel
L'asse Vigneux <> Corbeil via Évry Courcouronnes comprende le stazioni di Vigneux sur Seine, Juvisy, Viry Châtillon, Grigny Centre, Orangis - Bois de l'Épine, Évry Courcouronnes, Le Bras de Fer, Corbeil Essonnes.
Tabella dei rimborsi per la riga D
Sulla linea P
- La Ferté Milon <> Meaux : 3 mesi <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
L'asse La Ferté Milon <> Meaux comprende le stazioni di Meaux, Trilport, Isles Armentières Congis, Lizy sur Ourcq, Crouy sur Ourcq, Mareuil sur Ourcq, La Ferté Millon
- Tournan-en-Brie <> Coulommiers : 4 mesi <80 % de ponctualité (avec la prise en compte des suppressions de trains la veille avant 17h), soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel.
L'asse Tournan <> Coulommiers comprende le stazioni di Tournan en Brie, Marles en Brie, Mortcerf, Guérard La Celle sur Morin, Faremoutiers Pommeuse, Mouroux, Coulommiers.
Tabella dei rimborsi per la riga P
Per il rimborso: vai alla piattaforma di compensazione dal 20 marzo 2024
Dal 20 marzo al 17 aprile 2024, accedi alla nostra piattaforma dedicata ai rimborsi e invia le tue richieste per la campagna di puntualità 2023.
Qual è il ruolo della piattaforma?
Dettagliare tutte le condizioni di ammissibilità per un rimborso e guidarti attraverso la procedura, semplicemente.
Per andare oltre: cos'è un asse?
Su una rete ferroviaria, un asse è semplicemente una porzione specifica di una linea che collega uno o più agglomerati.