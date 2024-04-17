Puntualità nei trasporti nel 2023: una piattaforma per richiedere il risarcimento

Quali linee sono idonee per i rimborsi?

È semplice, tutte le linee e gli assi la cui puntualità è stata inferiore all'80% per almeno tre mesi nel 2023, sono ammissibili alla campagna di rimborso.

E quest'anno, Île-de-France Mobilités spinge il suo requisito e compensa anche gli abbonati che vivono o lavorano su un asse la cui puntualità annuale è stata inferiore all'85%.

Per l'anno 2023, questo riguarda le linee RER A, B, C, D e la linea P.