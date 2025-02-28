RER B, RER C, T12: campagna di rimborso dal 18 marzo 2025

Domande e risposte per capire meglio

Perché questo rimborso?

Nei contratti con SNCF Transilien e RATP (le società che gestiscono l'esercizio, i lavori e la manutenzione delle linee della rete di trasporto nell'Île-de-France), Île-de-France Mobilités impone obiettivi di puntualità sulle linee. Se questi obiettivi non vengono raggiunti, vengono concesse sanzioni pecuniarie agli operatori.

E poiché i primi ad essere colpiti dalla puntualità, sono i viaggiatori: Île-de-France Mobilitéssi impegna a risarcire i residenti dell'Ile-de-France quando la puntualità di una linea è inferiore all'80% per almeno tre mesi.

Cos'è un asse?