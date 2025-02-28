RER B, RER C, T12: campagna di rimborso dal 18 marzo 2025
Sei interessato dalla campagna di rimborso?
Sei preoccupato se hai preso in prestito regolarmente nel 2024:
- Uno dei 5 assi della RER B e C interessati da ritardi significativi
- La linea del tram T12, che ha avuto un inizio difficile quando è stata messa in servizio nel 2024
Quali biglietti di trasporto hanno diritto al rimborso?
- Un pacchetto annuale Navigo
- Un pacchetto Navigo Senior
- Un pacchetto immagina R (Studente o Scuola)
- Pacchetti Navigo Month (anche su Discovery Pass o Smartphone)
- Un pacchetto Navigo Monthly 50% di sconto
- Un pacchetto Navigo Mois Solidarité 75%
Come ottenere il rimborso?
È semplice e 100% online :
- Tra il 18 marzo e il 15 aprile 2025, visita la nostra piattaforma di rimborso
- Accedi al tuo account Île-de-France Mobilités Connect o crearne uno
- Su questa piattaforma, troverai tutte le condizioni di ammissibilità per un rimborso e sarai guidato durante tutta la procedura, per presentare semplicemente la tua richiesta
Domande e risposte per capire meglio
Perché questo rimborso?
Nei contratti con SNCF Transilien e RATP (le società che gestiscono l'esercizio, i lavori e la manutenzione delle linee della rete di trasporto nell'Île-de-France), Île-de-France Mobilités impone obiettivi di puntualità sulle linee. Se questi obiettivi non vengono raggiunti, vengono concesse sanzioni pecuniarie agli operatori.
E poiché i primi ad essere colpiti dalla puntualità, sono i viaggiatori: Île-de-France Mobilitéssi impegna a risarcire i residenti dell'Ile-de-France quando la puntualità di una linea è inferiore all'80% per almeno tre mesi.
Cos'è un asse?
Infografica: Cos'è un "asse"?
Su una rete ferroviaria, un asse è una porzione specifica di una linea che collega diversi agglomerati
Esempio di un asse specifico con il piano della linea evidenziato: Aulnay-sous-Bois <-> Mitry Claye sulla RER B</->
Se si sono verificati ritardi su un solo asse, saranno rimborsati i viaggi effettuati su quella parte della linea.
Casa, luogo di lavoro: quale indirizzo verrà trattenuto per il rimborso?
Quello a tua scelta. Dopo la prova, avrai la possibilità di presentare una richiesta di rimborso relativa all'indirizzo della tua casa o del tuo luogo di lavoro.
I tuoi trasporti sono mobilitati per migliorare la tua vita quotidiana nell'Île-de-France
Île-de-France Mobilités rimane mobilitata per migliorare la tua vita quotidiana nei trasporti.
Nuove metropolitane, treni, tram più affidabili, automazione delle linee, ammodernamento delle infrastrutture: nel 2024 il punteggio complessivo di puntualità della rete è aumentato di 3 punti (96,3%).
E gli sforzi continuano ad offrirti un servizio sempre più affidabile e piacevole su base giornaliera.