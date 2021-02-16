Consiglio di Amministrazione dell'11 febbraio 2021
Nella riunione dell'11 febbraio, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha votato una serie di misure molto concrete per migliorare la qualità dei viaggi nella regione. Offerta, attrezzatura, accessibilità: vi diciamo tutto!
Rafforzare l'offerta e l'affidabilità delle vostre linee ferroviarie
Sulla RER D (da dicembre 2021)
- 3 treni JULO saranno prolungati la sera tra Juvisy e Corbeil-Essonnes servendo le stazioni di Ris-Orangis, Grand Bourg, Evry Val-de-Seine con partenze alle 19:40, 20:10 e 21:25.
- Sarà creata una nuova offerta per i collegamenti diretti tra Parigi e le stazioni della Valle della Senna
Sulla RER C
- Aumento dell'offerta nella valle dell'Orge durante l'ora di punta mattutina con 3 treni aggiuntivi da Brétigny > Paris Austerlitz alle 07:29, 07:44 e 07:59
- Estensione del periodo di punta serale sulle diramazioni Dourdan ed Étampes e rafforzamento del servizio verso la valle dell'Orge creando un treno BALI da Montigny a Brétigny
- Prolungamento del periodo di punta nella valle della Bièvre con la creazione di 2 nuovi treni in direzione Versailles > Massy
Rinforzo autobus notturno:
- Rinforzo delle linee N143 e N150
Migliore affidabilità delle linee P ed E
Poiché l'affidabilità delle vostre linee è una priorità, sono state votate nuove misure per migliorare i vostri viaggi sulle linee P ed E: squadra di soccorso stradale rinforzata, officine temporanee, riparazione dei treni nei fine settimana e migliore monitoraggio degli incidenti e del piano di manutenzione.
Nuovi treni per le linee 6 e 11 della metropolitana
- Linea 6: dispiegamento di 47 convogli MP89CC a 5 carrozze. Questi sono i treni che attualmente circolano sulla linea 4.
- Linea 11: acquisizione di 19 convogli #MP14 a 5 carrozze. Treni moderni e confortevoli che miglioreranno gli spostamenti quotidiani dei residenti dell'Ile-de-France.
- RER B: ALSTOM e CAF convocati per onorare il contratto per la consegna dei 146 treni RER B. Il Consiglio di amministrazione chiede all'unanimità che ALSTOM e CAF onorino senza indugio il contratto per la fornitura di materiale rotabile MI20 notificato dal gruppo RATP-SNCF Voyageurs, che ha selezionato l'offerta presentata da BOMBARDIER-CAF. Île-de-France Mobilités incarica RATP e SNCF di intraprendere qualsiasi ricorso dinanzi ai tribunali competenti in caso di mancata esecuzione del contratto da parte di una delle società firmatarie del suddetto contratto.
Trasporti più puliti nell'Île-de-France
Île-de-France Mobilités continua la transizione energetica degli autobus e vota per l'acquisizione di oltre 1.000 nuovi autobus elettrici e a metano , nonché per finanziare la conversione dei depositi di autobus.
Inoltre, il Consiglio di amministrazione ha votato per creare 178 posti auto per biciclette Île-de-France Mobilités (132 in deposito bagagli e 46 in accesso libero) nelle stazioni di Malakoff e Châtillon-Montrouge.
Carpooling incoraggiato
Île-de-France Mobilités incoraggia il carpooling con due misure forti:
· Viaggio gratuito* per i passeggeri con un abbonamento annuale e mensile Navigo e per gli abbonati Imagine R
· Un premio fino a 3 euro** per passeggero trasportato per i conducenti
Una rete più accessibile
Poiché consentire la mobilità di tutti è al centro delle missioni di Île-de-France Mobilités, il Consiglio di amministrazione ha votato per armonizzare gradualmente il servizio PAM entro il 2022. Al centro di questa decisione, una maggiore esigenza su regolamenti interni, informazioni ai passeggeri e puntualità: centro prenotazioni unico, tariffa unica, per lo stesso servizio, accessibile a tutti, alle stesse condizioni ovunque nella nostra regione.
Île-de-France Mobilités, associata a SNCF, avvierà anche lavori di ammodernamento (reception, luminosità, percorso pedonale) in 7 stazioni aggiuntive: Herblay sur Seine, Franconville, Le Plessis Bouchard, Maisons-Alfort-Alfortville, Louvres, Pôle d'échanges multimodal de la Verrière (78), Pôle gare de Saint-Denis – Stade-de-France e Antony.
Île-de-France Mobilités sta inoltre lanciando finanziamenti per la ristrutturazione e l'installazione di scale mobili e ascensori in 7 stazioni:
· Installazione di nuove scale mobili nelle stazioni di Saint-Cloud, Pont Cardinet, Grigny, Haussmann Saint-Lazare e Magenta
· Installazione di nuovi ascensori nelle stazioni di Nogent-le-Perreux e della Bibliothèque François Mitterrand
Île-de-France Mobilités renderà inoltre accessibili altre 100 fermate di autobus. Con 500 linee di autobus e 13.650 fermate già rese accessibili, la mobilità inclusiva continua a progredire nell'Île-de-France
Infine, il Consiglio Direttivo ha votato una riduzione tariffaria per i volontari del Servizio Civile.
* Entro il limite di 2 viaggi di massimo 30 km al giorno
** Un risarcimento di € 1,50 / passeggero fino a 15 km poi € 0,10 / km oltre con un tetto di € 3 / passeggero