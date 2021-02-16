Consiglio di Amministrazione dell'11 febbraio 2021

Nella riunione dell'11 febbraio, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha votato una serie di misure molto concrete per migliorare la qualità dei viaggi nella regione. Offerta, attrezzatura, accessibilità: vi diciamo tutto!

Rafforzare l'offerta e l'affidabilità delle vostre linee ferroviarie

Sulla RER D (da dicembre 2021)

3 treni JULO saranno prolungati la sera tra Juvisy e Corbeil-Essonnes servendo le stazioni di Ris-Orangis, Grand Bourg, Evry Val-de-Seine con partenze alle 19:40, 20:10 e 21:25.

Sarà creata una nuova offerta per i collegamenti diretti tra Parigi e le stazioni della Valle della Senna

Sulla RER C

Aumento dell'offerta nella valle dell'Orge durante l'ora di punta mattutina con 3 treni aggiuntivi da Brétigny > Paris Austerlitz alle 07:29, 07:44 e 07:59

Estensione del periodo di punta serale sulle diramazioni Dourdan ed Étampes e rafforzamento del servizio verso la valle dell'Orge creando un treno BALI da Montigny a Brétigny

Prolungamento del periodo di punta nella valle della Bièvre con la creazione di 2 nuovi treni in direzione Versailles > Massy

Rinforzo autobus notturno:

Rinforzo delle linee N143 e N150

Migliore affidabilità delle linee P ed E

Poiché l'affidabilità delle vostre linee è una priorità, sono state votate nuove misure per migliorare i vostri viaggi sulle linee P ed E: squadra di soccorso stradale rinforzata, officine temporanee, riparazione dei treni nei fine settimana e migliore monitoraggio degli incidenti e del piano di manutenzione.