Carpooling in Île-de-France: quattro linee aperte sull'altopiano di Saclay
Buone notizie per viaggiare a Yvelines ed Essonne. Nel 2025, Île-de-France Mobilités ha aperto le sue prime linee di carpooling ai passeggeri sul Plateau de Saclay:
- Linea L1: tra Cernay-la-Ville, Chevreuse, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt e Gif-sur-Yvette
- Linea L2: tra Les Ulis, Orsay, Gif-sur-Yvette, Palaiseau, Christ de Saclay, Vélizy-Villacoublay, Meudon, Sèvres e Boulogne-Billancourt
- Linea L3a: tra Cernay-la-Ville, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Gif-sur-Yvette, Palaiseau e Saint-Aubin
- Linea L3b: tra Gif-sur-Yvette, Saint-Aubin, Christ de Saclay, Vélizy-Villacoublay, Meudon, Sèvres e Boulogne-Billancourt
Perché Île-de-France Mobilités lancia le sue linee di carpooling?
- Diversificare le opzioni di trasporto pubblico nella Grande Couronne
- Semplificare il carpooling
- Ridurre le emissioni di CO2 e ridurre il traffico stradale
- Consentire agli abitanti della Grande Couronne di raggiungere facilmente le aree di occupazione e i principali punti di interesse intorno a loro
Le linee di carpooling di Île-de-France Mobilités: come funzionano?
Le linee di carpooling di Île-de-France Mobilités collegano passeggeri e autisti per condividere il loro viaggio, senza prenotazione, su un percorso dedicato, con fermate fisse, come su una linea di autobus.
Cosa cambia rispetto a un classico servizio di ride-sharing?
A differenza di un servizio di ride-sharing standard:
- Il passeggero : deve semplicemente andare a una fermata e indicare (per telefono, sms o sull'app dedicata IDFM Carpooling Lines) che desidera prendere la linea.
- Il conducente : che si è precedentemente registrato su questo percorso dall'applicazione, viene avvisato della presenza di un passeggero e si ferma nel suo viaggio per prenderlo alla fermata.
A che ora posso prendere la linea di carpooling?
Il servizio di carpooling di Île-de-France Mobilités è operativo dalle 4:00 alle 23:00 nei giorni feriali (esclusi i giorni festivi).
Linee di carpooling: conducente o passeggero?
Diventa un autista
Guidi regolarmente sull'asse Guyancourt <> Cernay-la-Ville, Gif-sur-Yvette?
Trasforma i tuoi viaggi abituali in un gesto significativo: dichiara il tuo viaggio sull'app IDFM Carpooling Lines e condividi i tuoi viaggi con i residenti dell'Ile-de-France vicino a te.
Il piccolo extra? Le linee di carpooling consentono ai conducenti di vincere:
- 0,50 €, non appena dichiarano un viaggio di oltre 5 km nelle ore di punta sull'app (anche nel caso in cui nessun passeggero alla fine condivida il viaggio)
- 2 € per passeggero trasportato per viaggi superiori a 2 km
Sei interessato?
Le iscrizioni si aprono il 28 aprile 2025 per diventare autista sulla linea 1: Guyancourt <> Cernay-la-Ville, Gif-sur-Yvette.
Diventa un passeggero
Semplici, flessibili, adattati alla realtà degli orari dei residenti dell'Ile-de-France, le linee di carpooling consentono di richiedere semplicemente un viaggio e trovare il primo autista disponibile a una fermata, vicino a casa.
Se nessun conducente è disponibile dopo 10 minuti? Una soluzione alternativa viene offerta automaticamente (solo nelle ore di punta).
Passeggero, il carpooling è offerto i primi mesi dal lancio
Bella sorpresa! Per l'apertura del servizio, le corse sono gratuite per i passeggeri. L'occasione perfetta per testare questa nuova modalità di trasporto, senza impegno.