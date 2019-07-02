Decisioni del consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités – 2 luglio 2019
Date definitive per l'apertura dei trasporti pubblici una notte al mese da settembre
Dopo gli scambi che hanno riunito rappresentanti del mondo della vita notturna, funzionari eletti, operatori dei trasporti, dipartimenti e la città di Parigi, intorno a Île-de-France Mobilités, tutte le parti interessate hanno definito il calendario definitivo per la sperimentazione dell'apertura del trasporto pubblico di notte.
Un sabato al mese, il tuo trasporto sarà aperto tutta la notte. 6 linee della metropolitana, 3 linee di tram, 45 linee di autobus rinforzati.
NB: alcune date delle Notti Festive sono state modificate per adattarsi a vari eventi. Per maggiori informazioni e per consultare le mappe, vai a questa pagina: Le notti saranno festive un sabato al mese con l'apertura dei trasporti di notte!
Servizio di discesa on-demand esteso a 50 nuove linee di autobus nella rete Île-de-France Mobilités dal 1° luglio
A seguito dei risultati positivi dei test del servizio di discesa su richiesta negli autobus che sono stati testati negli ultimi mesi su 11 linee di autobus a Seine-Saint-Denis e Seine-et-Marne, Île-de-France Mobilités ha deciso di estendere questa nuova e concreta soluzione che migliora la sensazione di sicurezza dei passeggeri, in particolare delle donne, che usano gli autobus e tornano a tarda notte.
Più di quaranta linee di autobus e Noctilien rafforzate per migliorare il trasporto quotidiano
Île-de-France Mobilités continua il suo ambizioso programma di ristrutturazione della rete di autobus dell'Ile-de-France con l'obiettivo di creare una rete regionale equilibrata e facilitare le sue condizioni di trasporto quotidiane. Nella sua ultima riunione del Consiglio di amministrazione, Île-de-France Mobilités ha votato per migliorare e rafforzare più di quaranta linee di autobus, Noctilien e tram nell'Île-de-France. Queste misure riguardano anche la creazione di reti di trasporto a richiesta, destinate a svilupparsi fortemente nell'Île-de-France, principalmente nelle periferie esterne.
Oltre ai rinforzi degli autobus in tutta l'Île-de-France, 8 servizi di trasporto on-demand saranno accessibili dall'applicazione TAD IDFM da settembre 2019.
I primi tram T9 iniziano i loro test dinamici
Attualmente in costruzione a La Rochelle, i treni stanno iniziando la loro fase di test industriale prima di essere consegnati gradualmente a Île-de-France Mobilités alla fine dell'anno e per l'esercizio commerciale alla fine del 2020. Il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha confermato la scelta del gruppo Keolis per la gestione del futuro tram T9.
Comfort dei passeggeri: continua la modernizzazione delle stazioni per migliorare l'accesso ai trasporti nell'Île-de-France
Per facilitare la vita quotidiana dei passeggeri nella regione di Parigi, Île-de-France Mobilités continua a investire nella modernizzazione delle stazioni, con la creazione e l'ampliamento di Parcs Relais a La Verrière e Herblay, la creazione di una moderna eco-stazione degli autobus a Persan-Beaumont e il miglioramento delle strutture nelle stazioni di Parly 2, Val de Fontenay e Verneuil-l'Étang.
Herblay, estensione del park and ride più di 130 posti creati. Parly 2, sviluppo della stazione degli autobus. La Verrière, creazione di un park and ride con 750 posti. Persan-Beaumont creazione di una moderna eco-stazione degli autobus. Val de Marne, creazione di un accesso supplementare alla stazione di Verneuil-l'Etang, sviluppo del polo della stazione
Durante ogni riunione del consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités, è possibile seguire le deliberazioni in diretta tramite l'account Twitter di Île-de-France Mobilités, con l'hashtag #ConseilIDFM.