Decisioni del consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités – 2 luglio 2019

Servizio di discesa on-demand esteso a 50 nuove linee di autobus nella rete Île-de-France Mobilités dal 1° luglio

A seguito dei risultati positivi dei test del servizio di discesa su richiesta negli autobus che sono stati testati negli ultimi mesi su 11 linee di autobus a Seine-Saint-Denis e Seine-et-Marne, Île-de-France Mobilités ha deciso di estendere questa nuova e concreta soluzione che migliora la sensazione di sicurezza dei passeggeri, in particolare delle donne, che usano gli autobus e tornano a tarda notte.

