La linea 14 della metropolitana sostituisce Orlybus per raggiungere l'aeroporto
Con la linea 14 della metropolitana, l'aeroporto di Orly è facilmente raggiungibile in metropolitana!
- Veloce: collega in soli 25 minuti Châtelet-Les-Halles a Orly (contro 45 minuti con Orlybus)
- Affidabile : puntuale al 100%
- 100% accessibile: la linea è adattata ai viaggi di passeggeri con disabilità e mobilità ridotta
- Regolare: una metropolitana passa ogni 95 secondi contro 10-20 minuti con Orlybus
Lavori sulla linea 14: sono previsti autobus sostitutivi
Fino ad agosto 2025, la linea 14 subirà interruzioni temporanee del traffico durante il giorno o la sera per implementare un nuovo sistema di pilota automatico e integrare nuove metropolitane nella flotta.
Metropolitane che ridurranno l'intervallo tra due passaggi da 95 a 85 secondi.
Nelle serate di chiusura, gli autobus sostitutivi circoleranno per portare i viaggiatori all'aeroporto di Orly.
Perché interrompere il servizio navetta Orlybus?
Il successo dell'estensione della linea 14 a Orly (oltre 25.000 passeggeri giornalieri) ha portato a un calo dell'80% del numero di passeggeri di Orlybus, che collegava Place Denfert Rochereau nel 15 ° arrondissement di Parigi all'aeroporto.
Di fronte a questo calo e agli autobus, a volte completamente vuoti, la linea chiuderà ufficialmente le sue porte ai passeggeri il 3 marzo 2025.
Una decisione che permetterà anche:
- Evitare un'offerta ridondante : la linea 14 soddisfa già efficacemente le esigenze di mobilità verso l'aeroporto, rendendo le navette Orlybus meno rilevanti,
- Ottimizzare la spesa pubblica : eliminando un servizio di autobus sempre meno frequentato e quindi utilizzato,