Il 360° e ultimo treno della Francilien è arrivato!

Le Francilien: pensare oltre la mobilità

Sedici anni è il tempo impiegato per l'installazione totale dei 360 treni Francilien sull'intera rete Île-de-France Mobilités. Ma perché sedici anni?

Questo è il tempo necessario a Île-de-France Mobilités e ai suoi partner per progettare i 360 treni, sviluppare piattaforme e stazioni , nonché modernizzare e adattare i sistemi ferroviari in tutta la rete in Grande, Petite Couronne e Parigi. Lavoro colossale e una sfida, riuscita. Oggi, le linee H, J, K, L e P sono attrezzate al 100% e la RER E ha 11 convogli sulla sua flotta di 52 rotabili.

E domani?

La rivoluzione dei trasporti iniziata con l'arrivo dell'Ile-de-France rimane un modello di successo significativo, da cui Île-de-France Mobilités continua a trarre ispirazione ogni giorno per la costruzione di progetti che renderanno la mobilità di domani :