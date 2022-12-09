Il 360° e ultimo treno della Francilien è arrivato!
Ecco fatto, l'ultimo treno del Francilien, il treno che ha trasformato la mobilità della rete nell'Île-de-France, ha raggiunto la sua stazione di origine a Parigi Saint-Lazare, venerdì 9 dicembre 2022. Ora circolerà sulla linea J sull'asse che collega Gisors e Parigi. L'arrivo di quest'ultimo treno segna il simbolo forte di un'ambiziosa politica di rinnovamento dei treni guidata da Île-de-France Mobilités. Obiettivo: migliorare il comfort dei passeggeri e l'affidabilità e la puntualità della rete sulle linee H, K, P, J, L e RER E.
2009: arrivo del primo residente dell'Ile-de-France sulla rete
Il 12 dicembre 2009, sulla linea H, è arrivato il primo residente dell'Ile-de-France. Un salto tecnologico e un arrivo sensazionale per i passeggeri che, fino a quel momento, viaggiavano a bordo dei "piccoli grigi" (i treni Z 6100). Chiamati anche "barattoli di latta", questi piccoli treni metallici, messi in circolazione negli anni 1960 e 1970, sono rimasti in circolazione fino al 2013, fino a quando non sono stati completamente sostituiti dai residenti dell'Ile-de-France.
Ile-de-France: cosa è cambiato?
Tra i treni più popolari dell'Île-de-France sulle linee delle stazioni di Paris Nord, Paris Saint-Lazare e Paris Est, il Francilien ha segnato una vera svolta in termini di comfort per i viaggiatori. Più sicuro, più moderno, più spazioso e più luminoso, ha immediatamente incarnato la visione di Île-de-France Mobilités del trasporto di domani.
Il Francilien è:
Più comfort
- Un treno ergonomico "boa" che consente di viaggiare senza intoppi a bordo e di trovare un posto più facilmente
- + 29% posti a sedere
- Sedili più ampi e grandi finestre che lasciano entrare la luce del giorno e consentono di osservare i paesaggi dell'Île-de-France
- Prese USB, riscaldamento a pavimento, climatizzazione ad alte prestazioni e sistemi di illuminazione naturale e "zen"
Maggiore affidabilità
- Tra il 93 e il 95% di puntualità a metà 2022
- Un treno sicuro che ti permette di essere visto meglio e di vedere meglio
- Spazi che facilitano il lavoro dei team di sicurezza grazie ai sistemi di videosicurezza di bordo
Affrontare le preoccupazioni e gli stili di vita attuali:
- Un treno più ecologico : i treni (100% elettrici) sono stati progettati con il 90% di materiali riciclabili, progettati per migliorare i consumi energetici
- Un treno due volte più silenzioso della generazione precedente
- Un treno cosiddetto "comunicante" con grandi schermi a bordo e informazioni in tempo reale sul servizio e sui potenziali incidenti
Le Francilien: pensare oltre la mobilità
Sedici anni è il tempo impiegato per l'installazione totale dei 360 treni Francilien sull'intera rete Île-de-France Mobilités. Ma perché sedici anni?
Questo è il tempo necessario a Île-de-France Mobilités e ai suoi partner per progettare i 360 treni, sviluppare piattaforme e stazioni , nonché modernizzare e adattare i sistemi ferroviari in tutta la rete in Grande, Petite Couronne e Parigi. Lavoro colossale e una sfida, riuscita. Oggi, le linee H, J, K, L e P sono attrezzate al 100% e la RER E ha 11 convogli sulla sua flotta di 52 rotabili.
E domani?
La rivoluzione dei trasporti iniziata con l'arrivo dell'Ile-de-France rimane un modello di successo significativo, da cui Île-de-France Mobilités continua a trarre ispirazione ogni giorno per la costruzione di progetti che renderanno la mobilità di domani :
- la nuova generazione di RER (la RER NG) che presto equipaggerà le linee RER D ed E
- i treni Regio2N (in particolare sulle linee N e R) e il tram-treno Citadis Dualis (sulle linee T13 e T4)
- le nuove metropolitane MP14 che ci sono già o arriveranno nei prossimi anni sulle linee 4, 14 e 11 e, domani, le metropolitane MF19 che equipaggeranno, ad esempio, le linee 10, 7bis, 3bis, 13, 12, 8, 3 e 7
- i futuri treni RER B, MI20