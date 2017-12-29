Stazioni sempre più moderne e in linea con le aspettative dei passeggeri

Entro il 2025, 3 miliardi di euro saranno dedicati alla modernizzazione delle stazioni dell'Ile-de-France, che sono luoghi di collegamenti ma anche di vita in cui i passeggeri passano da pochi minuti a diverse ore al giorno. Nel 2017 sono state allestite 70 aree di attesa connesse e altre 80 sono previste nei prossimi mesi.

Auber, Robinson, Ivry-sur-Seine, Villeneuve-Saint-Georges, Val-de-Fontenay, Saint-Denis, Lione, Bercy e Poissy sono alcune delle stazioni in cui i progetti di modernizzazione sono iniziati o si sono evoluti nel 2017 e continueranno nel 2018. Oggi, 146 stazioni nell'Île-de-France sono accessibili a tutti i passeggeri, tra cui 34 stazioni costruite tra il 2016 e il 2017.