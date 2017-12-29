Stazioni sempre più moderne e in linea con le aspettative dei passeggeri
Entro il 2025, 3 miliardi di euro saranno dedicati alla modernizzazione delle stazioni dell'Ile-de-France, che sono luoghi di collegamenti ma anche di vita in cui i passeggeri passano da pochi minuti a diverse ore al giorno. Nel 2017 sono state allestite 70 aree di attesa connesse e altre 80 sono previste nei prossimi mesi.
Auber, Robinson, Ivry-sur-Seine, Villeneuve-Saint-Georges, Val-de-Fontenay, Saint-Denis, Lione, Bercy e Poissy sono alcune delle stazioni in cui i progetti di modernizzazione sono iniziati o si sono evoluti nel 2017 e continueranno nel 2018. Oggi, 146 stazioni nell'Île-de-France sono accessibili a tutti i passeggeri, tra cui 34 stazioni costruite tra il 2016 e il 2017.
I lavori per rendere accessibili altre 122 stazioni continueranno nel 2018 e nel 2024. La capacità di parcheggio vicino alle stazioni, essenziale per i viaggiatori nelle periferie interne e lunghe, sta aumentando rapidamente. Molti progetti di park and ride sono già stati lanciati, per un totale di 7.850 posti auto sui 10.000 posti aggiuntivi previsti per il 2020.
Spazi di micro-working nelle stazioni
70 stazioni sono state dotate di questi spazi di micro-working connessi, riscaldati e confortevoli. Questi spazi si trovano il più vicino possibile al cuore delle stazioni e sempre con schermi informativi in vista, in modo da non perdere l'autobus o il treno! Sono messi a disposizione dei viaggiatori che possono lavorare, navigare in Internet o ricaricare le loro apparecchiature elettroniche. Questi spazi connessi nelle stazioni completano la rete di spazi di coworking installati nell'Île-de-France che puoi consultare su https://www.iledefrance.fr/coworking.