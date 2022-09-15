Giornate Europee del Patrimonio 2022: ti lasciamo alle spalle?

Giornate Europee del Patrimonio: quando lo straordinario si apre a tutti

Attraversare l'Île-de-France per un massimo di 4 euro* è buono. Ma attraversare l'Île-de-France per scoprire luoghi meravigliosi solitamente chiusi al pubblico, per un massimo di 4 euro*, è meglio!

Il 17 e 18 settembre 2022 si svolgerà la 39a Edizione delle Giornate Europee del Patrimonio : e anche quest'anno, cogli l'occasione per stupirti - vicino a casa, o all'altro capo della regione, perché durante questi 2 giorni, diverse centinaia di luoghi, spesso nuovi, ti aprono le loro porte.

Esempi di visite eccezionali?