Giornate Europee del Patrimonio 2022: ti lasciamo alle spalle?
Giornate Europee del Patrimonio: quando lo straordinario si apre a tutti
Attraversare l'Île-de-France per un massimo di 4 euro* è buono. Ma attraversare l'Île-de-France per scoprire luoghi meravigliosi solitamente chiusi al pubblico, per un massimo di 4 euro*, è meglio!
Il 17 e 18 settembre 2022 si svolgerà la 39a Edizione delle Giornate Europee del Patrimonio : e anche quest'anno, cogli l'occasione per stupirti - vicino a casa, o all'altro capo della regione, perché durante questi 2 giorni, diverse centinaia di luoghi, spesso nuovi, ti aprono le loro porte.
Esempi di visite eccezionali?
- Dietro le quinte della ricostruzione della Cattedrale di Notre-Dame a Parigi (75)
- Istituto nazionale di ricerca per l'agricoltura, l'alimentazione e l'ambiente, Versailles (78)
- La casa di Jean Cocteau, a Milly La Forêt (91)
- Una cabina di segnalazione ferroviaria a La Défense (92)
- Il sito di manutenzione e segnaletica Chanzy della RATP, a Montreuil (93)
- Una centrale geotermica a Ivry-sur-Seine (94)
- Una fucina che non era stata riaccesa dalla sua chiusura, nel 1998, a Herblay-sur-Seine (95)
Due giorni per meravigliarsi... e valorizzare il patrimonio sostenibile
Per questa edizione 2022 delle Giornate Europee del Patrimonio, è stato scelto il tema del patrimonio sostenibile. Obiettivo: evidenziare le iniziative che conciliano il restauro del patrimonio culturale e la conservazione delle risorse naturali.
Una conservazione delle risorse naturali che passa anche attraverso la pratica della mobilità responsabile.
Da te, che prendi i mezzi pubblici, pratica il carpooling, la bicicletta o il car sharing. E da noi, Île-de-France Mobilités, accelerando la circolazione di attrezzature sempre più pulite!
E il resto dell'anno poi?
Due giorni eccezionali a settembre sono meravigliosi. Ma lo sapevate che, durante tutto l'anno, il patrimonio culturale dell'Ile-de-France continua ad aprirsi a voi, grazie ai vantaggi culturali del vostro pass Navigo?
Un vero pass culturale, il tuo Navigo ti fa beneficiare di tariffe ridotte, decrescenti (vedi gratuite) con più di 300 partner culturali in Île-de-France!
Quando il patrimonio è raccontato sulla tua linea: Hapi!
E per godere ancora di più dei luoghi eccezionali dell'Île-de-France... senza deviare dal tuo solito percorso, scarica rapidamente l'app mobile Hapi.
Castelli, monumenti, musei o case di artisti, parchi e foreste... Con pochi clic, l'app ti porta attraverso lo spazio e il tempo con oltre 700 racconti storici.
Quindi, quale porta spingerai questo fine settimana?
* Tariffa valida per qualsiasi biglietto origine-destinazione venduto sul libretto. Il prezzo unitario è di 5€. I biglietti origine-destinazione da o per l'aeroporto di Roissy-Charles de Gaulle non sono soggetti a queste tariffe