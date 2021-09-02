Traveller Information Challenge: via alla 3° edizione!
Partecipa alla Traveller Information Challenge 2021!
Hai tempo fino all'8 ottobre 2021, alle 23:59, per inviare la tua candidatura alla Challenge tramite il modulo accessibile di seguito
Cos'è la Traveller Information Challenge?
Poiché progettare la mobilità di domani è al centro delle sue missioni, Île-de-France Mobilités ha creato nel 2019 la Passenger Information Challenge con un'ambizione: identificare, sostenere e accompagnare le start-up che innovano al servizio dei viaggiatori.
A chi è rivolto il Passenger Information Challenge?
La Passenger Information Challenge è aperta a tutte le parti interessate che desiderano fornire soluzioni innovative per i viaggiatori nell'Île-de-France (start-up, PMI, operatori della mobilità, ecc.).
Quale borsa di studio per i vincitori?
I vincitori riceveranno una sovvenzione di € 200.000 e avranno l'opportunità di testare le loro soluzioni in tutta la regione sulla rete Ile-de-France, con il supporto di Île-de-France Mobilités.
La Passenger Information Challenge: quale tema nel 2021?
A causa della situazione sanitaria, l'ambizione del Passenger Information Challenge di quest'anno è quella di rassicurare i viaggiatori e sostenere il loro ritorno ai trasporti pubblici.
"Sostenere gli utenti nel ritorno ai trasporti": perché questo tema nel 2021?
Con questa nuova edizione della Challenge e attraverso l'informazione dei passeggeri, Île-de-France Mobilités desidera rispondere a quattro sfide:
1. Collega le informazioni sui passeggeri ai punti di interesse. Perché? Informare gli utenti su servizi ed eventi vicino alle stazioni. Ad esempio:avere informazioni sui servizi locali nelle stazioni (portineria, servizi pubblici, ospedali, centri di riabilitazione, servizi parapubblici, ecc.) grazie a informazioni arricchite per i passeggeri; essere avvisati dello svolgimento di eventi sportivi e culturali in prossimità delle stazioni ferroviarie e dei trasporti.
2. Collaborare con le parti interessate del turismo per promuovere attività di trasporto pubblico accessibili. Ad esempio:avere accesso a informazioni turistiche e ricreative arricchite, scoprire luoghi turistici o eventi vicino ai trasporti e alle stazioni ferroviarie, avere soluzioni di guida turistica personalizzate.
3. Consentire ai passeggeri di migliorare il comfort dei loro viaggi attraverso le informazioni ai passeggeri. Ad esempio: avere accesso a informazioni rassicuranti adattate al contesto sanitario, informare gli utenti sul livello di pulizia durante i loro viaggi, avere un supporto personalizzato per ottimizzare l'esperienza del cliente, ecc.
4. Facilitare l'intermodalità tra il trasporto pubblico e altri modi di trasporto. Ad esempio: incoraggiare i viaggiatori a utilizzare modalità di trasporto complementari al trasporto pubblico (biciclette, carpooling, monopattini, ecc.), rendere l'esperienza dell'utente più interattiva e divertente.
Uno sguardo al lancio dell'edizione 2021 del Passenger Information Challenge
Per rivivere la diretta del 7 settembre