Traveller Information Challenge: via alla 3° edizione!

Cos'è la Traveller Information Challenge?

Poiché progettare la mobilità di domani è al centro delle sue missioni, Île-de-France Mobilités ha creato nel 2019 la Passenger Information Challenge con un'ambizione: identificare, sostenere e accompagnare le start-up che innovano al servizio dei viaggiatori.

A chi è rivolto il Passenger Information Challenge?

La Passenger Information Challenge è aperta a tutte le parti interessate che desiderano fornire soluzioni innovative per i viaggiatori nell'Île-de-France (start-up, PMI, operatori della mobilità, ecc.).

Quale borsa di studio per i vincitori?

I vincitori riceveranno una sovvenzione di € 200.000 e avranno l'opportunità di testare le loro soluzioni in tutta la regione sulla rete Ile-de-France, con il supporto di Île-de-France Mobilités.

La Passenger Information Challenge: quale tema nel 2021?

A causa della situazione sanitaria, l'ambizione del Passenger Information Challenge di quest'anno è quella di rassicurare i viaggiatori e sostenere il loro ritorno ai trasporti pubblici.