Tzen 4: presto un nuovo autobus 100% elettrico in Essonne
La decarbonizzazione del trasporto pubblico continua nell'Île-de-France! La nuova linea di autobus 100% elettrica, Tzen 4, circolerà in Essonne alla fine del 2024.
Nuovo centro operativo autobus a Corbeil-Essonnes, innovative stazioni di ricarica elettrica per ricaricare i tuoi autobus in modo rapido e semplice, ti diciamo tutto.
Tzen 4, una nuova linea di autobus tra Viry-Châtillon e Corbeil-Essonnes
Buone notizie per gli abitanti dell'Essonne, il Tzen 4 permetterà presto di attraversare il dipartimento, da Viry-Châtillon a Corbeil-Essonnes, a bordo di una linea moderna, climatizzata e accessibile, che circolerà ad orari prolungati.
Tzen 4: un'alternativa elettrica e confortevole alla linea 402
La linea Tzen 4 sostituirà la sezione centrale della linea 402, che è ormai satura, con una capacità aumentata di 50.000 passeggeri al giorno (invece degli attuali 26.000).
Tzen 4: un nuovo centro operativo per autobus a Corbeil-Essonnes
Per preparare l'arrivo del nuovo Tzen 4 in Essonne, per accogliere i suoi 30 autobus biarticolati (lunghi 24 metri) e altri autobus standard che circolano nel dipartimento, è stato appena costruito un nuovo centro operativo per autobus, con alta qualità ambientale.
Cos'è un centro operativo per autobus?
Allo stesso tempo sito di pulizia, manutenzione, stoccaggio, organizzazione del servizio, amministrazione e accoglienza delle persone, il centro operativo autobus, o "COB", è il centro nevralgico che consente ai tuoi autobus di funzionare.
Quali sono le iniziative sostenibili del nuovo centro operativo autobus di Corbeil-Essonnes?
Chi dice autobus sostenibili, dice centro operativo autobus... eco-responsabile!
- Riciclaggio del 70% dell'acqua utilizzata per la pulizia degli autobus,
- Illuminazione a led delle infrastrutture,
- Installazione di pannelli solari,
- Sviluppo di 6.350 m² di spazi verdi,
- Installazione di 2.900 m² di tetti e giardini verdi.
Tzen 4: un autobus elettrico e ricaricabile in cinque minuti
Innovativo, lo Tzen 4 si ricarica in cinque minuti senza bisogno di essere collegato. Come?
Le borchie, situate nel terreno e alimentate da caricabatterie ad alta potenza, si collegano a un sistema di bordo situato sotto il bus per ricaricarne le batterie.
Un metodo di ricarica già in atto presso il COB di Corbeil-Essonnes.