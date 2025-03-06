Tra Esbly e Crécy-la-Chapelle, la linea P diventa la linea T14 e... Non cambia nulla per te!

Esbly <> Crécy-la-Chapelle: conoscevi la storia di questo piccolo ramo della linea P?

La nascita di questo breve ramo della linea P tra Esbly e Crécy-la-Chapelle è singolare! Inizialmente, era una richiesta dell'esercito per facilitare il trasporto delle sue truppe tra Meaux e Coulommiers. Solo che il progetto non è mai andato a buon fine e la strada si è fermata a Crécy-la-Chapelle.

Inaugurata nel 1902, questa piccola linea di soli 10 km ha sempre funzionato come una navetta isolata, con un unico treno che va avanti e indietro tra questi due capolinea.

Esbly <> Crécy-la-Chapelle, una linea che si è evoluta

Inizialmente dotato di grandi treni convenzionali poco adatti alla sua frequentazione, è stato modernizzato nel 2011 con l'arrivo dei tram-treni.

Oggi trasporta 1.000 passeggeri al giorno e compie un nuovo passo diventando la linea T14, un nome che finalmente corrisponde meglio al suo funzionamento e utilizzo.

T14: tutto cambia, nulla cambia!

Avevi le tue abitudini con la linea P? State tranquilli, non cambieranno con il cambio di nome.

Il T14 è: