Tra Esbly e Crécy-la-Chapelle, la linea P diventa la linea T14 e... Non cambia nulla per te!

Esbly <> Crécy-la-Chapelle: conoscevi la storia di questo piccolo ramo della linea P?

La nascita di questo breve ramo della linea P tra Esbly e Crécy-la-Chapelle è singolare! Inizialmente, era una richiesta dell'esercito per facilitare il trasporto delle sue truppe tra Meaux e Coulommiers. Solo che il progetto non è mai andato a buon fine e la strada si è fermata a Crécy-la-Chapelle.

Inaugurata nel 1902, questa piccola linea di soli 10 km ha sempre funzionato come una navetta isolata, con un unico treno che va avanti e indietro tra questi due capolinea.

Esbly <> Crécy-la-Chapelle, una linea che si è evoluta

Inizialmente dotato di grandi treni convenzionali poco adatti alla sua frequentazione, è stato modernizzato nel 2011 con l'arrivo dei tram-treni.

Oggi trasporta 1.000 passeggeri al giorno e compie un nuovo passo diventando la linea T14, un nome che finalmente corrisponde meglio al suo funzionamento e utilizzo.

T14: tutto cambia, nulla cambia!

Avevi le tue abitudini con la linea P? State tranquilli, non cambieranno con il cambio di nome.

Il T14 è:

  • gli stessi orari,
  • le stesse frequenze,
  • le stesse tariffe,
  • e lo stesso materiale rotabile di prima.

Quale tariffa si applica al tram-treno T14?

Nel tram-treno T14, si applica la tariffa Metro-Treno-RER:

  • Viaggia per 2,50 euro in tutta l'Île-de-France (esclusi gli aeroporti).
  • I biglietti sono disponibili su un distributore automatico, allo sportello e nell'app Île-de-France Mobilités.

Cosa c'è da sapere

Tutti i tram-treni passeranno alla tariffazione bus-tram (2 euro per viaggio) entro la fine del 2025.

Passeggeri con disabilità e mobilità ridotta: un servizio alla stazione ti accompagna per il tuo viaggio

Le persone con disabilità e mobilità ridotta possono prenotare un trasporto specializzato con una semplice telefonata al 3212 (prezzo di una chiamata).

Disponibile dalle 8 alle 20, il servizio gratuito Assist'enGare è il tuo unico punto di contatto per organizzare il tuo viaggio in navetta tra Esbly e Crécy-la-Chapelle.

Un numero dedicato per rispondere alle tue domande

Hai una domanda?

Un solo numero da ricordare: 0 800 10 20 20 (numero verde).

Questo numero unico, distribuito gradualmente in tutta la regione, è già disponibile per la tua linea T14!

Dal 22 marzo 2025, la tua linea cambia nome, ma mantiene tutto ciò che ami, con servizi ancora più adatti alle tue esigenze.