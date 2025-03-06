Tra Esbly e Crécy-la-Chapelle, la linea P diventa la linea T14 e... Non cambia nulla per te!
Esbly <> Crécy-la-Chapelle: conoscevi la storia di questo piccolo ramo della linea P?
La nascita di questo breve ramo della linea P tra Esbly e Crécy-la-Chapelle è singolare! Inizialmente, era una richiesta dell'esercito per facilitare il trasporto delle sue truppe tra Meaux e Coulommiers. Solo che il progetto non è mai andato a buon fine e la strada si è fermata a Crécy-la-Chapelle.
Inaugurata nel 1902, questa piccola linea di soli 10 km ha sempre funzionato come una navetta isolata, con un unico treno che va avanti e indietro tra questi due capolinea.
Esbly <> Crécy-la-Chapelle, una linea che si è evoluta
Inizialmente dotato di grandi treni convenzionali poco adatti alla sua frequentazione, è stato modernizzato nel 2011 con l'arrivo dei tram-treni.
Oggi trasporta 1.000 passeggeri al giorno e compie un nuovo passo diventando la linea T14, un nome che finalmente corrisponde meglio al suo funzionamento e utilizzo.
T14: tutto cambia, nulla cambia!
Avevi le tue abitudini con la linea P? State tranquilli, non cambieranno con il cambio di nome.
Il T14 è:
- gli stessi orari,
- le stesse frequenze,
- le stesse tariffe,
- e lo stesso materiale rotabile di prima.
Quale tariffa si applica al tram-treno T14?
Nel tram-treno T14, si applica la tariffa Metro-Treno-RER:
- Viaggia per 2,50 euro in tutta l'Île-de-France (esclusi gli aeroporti).
- I biglietti sono disponibili su un distributore automatico, allo sportello e nell'app Île-de-France Mobilités.
Cosa c'è da sapere
Tutti i tram-treni passeranno alla tariffazione bus-tram (2 euro per viaggio) entro la fine del 2025.
Passeggeri con disabilità e mobilità ridotta: un servizio alla stazione ti accompagna per il tuo viaggio
Le persone con disabilità e mobilità ridotta possono prenotare un trasporto specializzato con una semplice telefonata al 3212 (prezzo di una chiamata).
Disponibile dalle 8 alle 20, il servizio gratuito Assist'enGare è il tuo unico punto di contatto per organizzare il tuo viaggio in navetta tra Esbly e Crécy-la-Chapelle.
Un numero dedicato per rispondere alle tue domande
Hai una domanda?
Un solo numero da ricordare: 0 800 10 20 20 (numero verde).
Questo numero unico, distribuito gradualmente in tutta la regione, è già disponibile per la tua linea T14!