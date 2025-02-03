Notizie simili

Funzionamento adattato in base agli orari
Al fine di mantenere un servizio il più vicino possibile alle esigenze degli utenti, in particolare dei lavoratori e dei passeggeri in corrispondenza della stazione, la linea 4110 sarà organizzata come segue:
· Nelle ore di punta (dal lunedì al venerdì)
Dall'inizio del servizio fino alle 9:00 e dalle 17:00 fino alla fine del servizio presso Gli autobus circoleranno sul loro percorso abituale via Paul Doumer.
· Durante le ore non di punta (dal lunedì al venerdì)
Tra le 9:04 e le 16:51, gli autobus prenderanno un percorso di deviazione.
· Nei fine settimana a La linea funzionerà secondo il suo percorso abituale.
Questa organizzazione consente di mantenere l'accesso diretto al settore Paul Doumer nelle ore più trafficate della giornata, tenendo conto dei vincoli legati al sito.
Adeguamenti ad hoc alle fermate
A seconda dell'avanzamento dei lavori, alcune fermate situate nel settore interessato possono essere temporaneamente neutralizzate. Un display specifico sarà allestito direttamente alle fermate per informare i passeggeri in tempo reale di eventuali modifiche.
Per trovare le informazioni di tutte le tue linee:
Sito web: www.iledefrance-mobilites.fr e app mobile Île-de-France Mobilités
Per calcolare il tuo percorso:
> Come muoversi > Itinerario
> Come muoversi > Orari > Seleziona una linea
Per seguire le notizie locali (solo sul sito):
Notizie > 4110
Su X: @VYVS_IDFM
Per telefono al numero 0800 10 20 20