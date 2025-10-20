Notizie simili

A partire dal 9 marzo 2026, l'offerta di trasporto si evolverà sulle linee 2326 e 2351 al fine di migliorare il servizio del Collège de la Dhuis, situato a Nanteuil-lès-Meaux.
Linea 2326 – Aggiunta di due fermate a Nanteuil-lès-Meaux
La linea si evolve con il servizio di due nuove fermate: Vincelles e Coubras.
La gara delle 7:37 da Nanteuil – Collot verso il Collège de la Dhuis inizierà ora alla fermata Vincelles alle 7:32 via Coubras e poi riprenderà il suo percorso abituale.
Questo servizio è creato in aggiunta alla linea 2351 per consentire a tutti di spostarsi più facilmente.
Questi sviluppi consentiranno di offrire un servizio più frequente e meglio adattato al Collège de la Dhuis e soddisfare così la domanda di viaggio verso questa scuola.
Si noti che la linea 2326 servirà le fermate Vincelles e Coubras rispettivamente alle 7:32 e alle 7:33 nei giorni feriali, 14 minuti prima del passaggio della linea 2351.
Ti invitiamo a prendere accordi per anticipare il tuo viaggio al college per evitare il sovraccarico della corsa della linea 2351.
Linea 2351 – Boutigny > Nanteuil-lès-Meaux
La gara delle 8:43 da Boutigny Centre-Église sarà ora fornita il mercoledì in aggiunta all'offerta attuale.