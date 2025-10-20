Le tue linee 2326 e 2351 cambiano dal 9 marzo 2026

Pubblicato su

Lettura 1 min

A partire dal 9 marzo 2026, l'offerta di trasporto si evolverà sulle linee 2326 e 2351 al fine di migliorare il servizio del Collège de la Dhuis, situato a Nanteuil-lès-Meaux.

Linea 2326 – Aggiunta di due fermate a Nanteuil-lès-Meaux 

La linea si evolve con il servizio di due nuove fermate: Vincelles e Coubras.

La gara delle 7:37 da Nanteuil – Collot verso il Collège de la Dhuis inizierà ora alla fermata Vincelles alle 7:32 via Coubras e poi riprenderà il suo percorso abituale.

Questo servizio è creato in aggiunta alla linea 2351 per consentire a tutti di spostarsi più facilmente.

Questi sviluppi consentiranno di offrire un servizio più frequente e meglio adattato al Collège de la Dhuis e soddisfare così la domanda di viaggio verso questa scuola.

Si noti che la linea 2326 servirà le fermate Vincelles e Coubras rispettivamente alle 7:32 e alle 7:33 nei giorni feriali, 14 minuti prima del passaggio della linea 2351.

Ti invitiamo a prendere accordi per anticipare il tuo viaggio al college per evitare il sovraccarico della corsa della linea 2351.

Linea 2351 – Boutigny > Nanteuil-lès-Meaux

La gara delle 8:43 da Boutigny Centre-Église sarà ora fornita il mercoledì in aggiunta all'offerta attuale.

Orario della linea 2326 dal 9 marzo 2026
Orario linea 2351 dal 9 marzo 2026

Notizie simili