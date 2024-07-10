Notizie simili

La tua vecchia linea 4B viene modificata all'inizio dell'anno scolastico. Si unisce alla linea 4 che servirà il collegio di Esbly all'inizio dell'anno scolastico.

Gliorari di servizio del Louis Braille College saranno gli stessi di oggi: 8:20 e 9:20 per gli ingressi; 12:50 (mercoledì), 16:20 e 17:20 (lunedì, martedì, giovedì, venerdì) per le gite scolastiche.

Tutte le fermate della tua vecchia linea 4B saranno ritirate.

La linea 4 è una linea regolare soggetta alle stesse tariffe della linea 4B (carta ImagineR, Navigo, biglietto di bordo, ecc.) e accessibile a tutti gli utenti con un biglietto di trasporto valido.

Questa linea funzionerà solo durante i periodi scolastici.