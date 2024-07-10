Notizie simili

Nuove gare saranno integrate nella linea Js. Serviranno il college agli ingressi delle 8:30 e delle 9:00 e alle uscite delle 12:30 (solo mercoledì), 16:00 e 17:00 (lunedì, martedì, giovedì, venerdì). Il tempo di percorrenza sarà di circa 30 minuti.

La tua linea Js manterrà quindi la sua attuale offerta durante il periodo scolastico e integrerà il nuovo servizio.

Si tratta di una linea regolare per le scuole, soggetta agli stessi prezzi delle linee regolari (carta ImagineR, Navigo, biglietto di bordo, ecc.) e accessibile a tutti gli utenti con un biglietto di trasporto valido.