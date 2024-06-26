Notizie simili

La linea servirà il college agli ingressi delle 9:00 e delle 10:00 e alle uscite delle 13:10 (solo mercoledì), 16:20 e 17:20 (lunedì, martedì, giovedì, venerdì). Il tempo di percorrenza sarà di circa 15 minuti.

Questa linea funzionerà solo durante i periodi scolastici.

Si tratta di una linea regolare per le scuole, soggetta agli stessi prezzi delle linee regolari (carta ImagineR, Navigo, biglietto di bordo, ecc.) e accessibile a tutti gli utenti con un biglietto di trasporto valido.