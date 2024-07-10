Notizie simili

All'inizio del prossimo anno scolastico, una nuova linea servirà il Collège Stéphane Hessel a Saint Germain sur Morin!

Da lunedì 2 settembre 2024, la nuova linea 4c collegherà Quincy-Voisins al collegio Stéphane Hessel di Saint Germain sur Morin.

La tua nuova linea 4C servirà la struttura per gli ingressi delle 8:35 e delle 9:30 e per le uscite delle 11:30, 12:30 (solo mercoledì), 16:20 e 17:20 (solo lunedì, martedì, giovedì e venerdì). Il tempo di percorrenza sarà di circa 15 minuti.

Questa linea funzionerà solo durante i periodi scolastici.

Si tratta di una linea regolare per le scuole, soggetta agli stessi prezzi delle linee regolari (carta ImagineR, Navigo, biglietto di bordo, ecc.) e accessibile a tutti gli utenti con un biglietto di trasporto valido. Questa linea funzionerà solo durante i periodi scolastici.

Mappa della nuova linea 4C

Consulta l'orario valido dal 2 settembre 2024:

