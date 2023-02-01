Notizie simili

A San Valentino, diteglielo sull'autobus!

Dillo sull'autobus!

In occasione di San Valentino 2023, la tua rete di autobus Île-de-France Mobilités sul territorio di Grand Melun ti offre di trasmettere le tue dichiarazioni sugli schermi nei veicoli durante la giornata del 14 febbraio.

COME POSSO FARE?

È molto semplice, inviaci un messaggio privato su Twitter @Melun_IDFM:

> Il tuo nome

> Il nome del destinatario

> Il messaggio da trasmettere (massimo 200 caratteri)*

> La linea di autobus interessata

>>> Prima del 9 febbraio 2023

I primi 3 messaggi ricevuti da ogni riga verranno trasmessi e riceverai una conferma tramite Messaggio Privato della pubblicazione effettiva.

 

*Ci riserviamo il diritto di rifiutare qualsiasi messaggio ritenuto inadeguato.

Unisciti a noi su Twitter@Melun_IDFM

