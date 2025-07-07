Notizie simili

Dal 18 agosto 2025, cambia sul tuo territorio!

Nuovi servizi e collegamenti per una migliore mobilità quotidiana

Dal 18 agosto 2025, le linee nel tuo territorio si stanno evolvendo per consentire un migliore servizio ai quartieri e alla ZAC di Serris:

LINEA 2231 - Un'offerta della ZAC du Couternois ridisegnata

  • Un nuovo percorso per servire meglio il sud della ZAC du Couternois e la creazione di una nuova fermata "Louise-Amélie Leblois".
  • Le fermate "Pressoir", "Le Prieuré" e "CCI" rimangono servite dalle linee 2234, 2235 e 2292.

LINEA 2235 - Servizio migliorato della ZAC du Prieuré da/per la RER A Gare de Val d'Europe

  • Un nuovo percorso esteso nella ZAC du Prieuré con la creazione delle fermate "Les Champs du Prieuré" e "Centre aquatique" da/per la stazione di Val d'Europe.
  • Il servizio diretto al Grand Hôpital de l'Est Francilien - Marne-la-Vallée da Bailly-Romainvilliers.
  • La creazione di un'offerta il sabato e un'offerta di luglio e agosto.
  • La linea 59 (futura linea 2407) servirà ora le fermate: "Le Verger", "Les 3 Petits Bois", "Rue du Moulin à Vent" e "Circulaire Magny" a Magny-le-Hongre.

LINEA 2261 - Un nuovo collegamento Esby <> Gare de Val d'Europe

  • Un percorso esteso alla stazione di Val d'Europe attraverso la stazione di Marne-la-Vallée Chessy Sud.
  • Un nuovo servizio per la ZAC du Pré de Claye a Serris con una nuova fermata "Magellan" nel cuore del quartiere e vicino al College - Lycée Saint-Colomban a Serris.

I tuoi autobus serali sono adattati per soddisfare al meglio le tue esigenze di viaggio dal lunedì al sabato

Adattamento degli autobus serali di Marne-la-Vallée Chessy e Val d'Europe

Autobus serale Gare de Marne-la-Vallée Chessy

  • Il tuo autobus serale funzionerà fino a mezzanotte con un autobus ogni 30 minuti.

Autobus serale Gare de Val d'Europe

  • Il tuo autobus serale offrirà 2 corse aggiuntive al giorno fino alle 23:30, sempre in connessione con la RER A.
  • Il comune di Favières non sarà più servito.

