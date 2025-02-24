Notizie simili

Da lunedì 3 marzo 2025, gli orari delle linee si adegueranno a causa di problemi di manutenzione.
Di seguito il monitoraggio settimanale dei recuperi nominali delle tue linee:
- Linee 30-05 e 30-46: recupero al 100%
- Linea 95-19: recupero al 95%
- Linea 38-01: recupero al 92%
- Linee 30-12: recupero all'86%
È possibile consultare gli orari sul sito alla voce Orari per trovare i dettagli delle partenze assicurate delle linee interessate.
Gli orari delle linee 30-43, 30-49, 95-20, 30-11, 30-42 e 95-29 rimangono adeguati a causa dell'indisponibilità dei veicoli e di problemi di manutenzione.
Grazie per la vostra comprensione.
Gli orari sono soggetti a rischi operativi.
Aggiornato il 23 marzo 2025 alle 11:20.