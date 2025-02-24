Notizie simili

Adeguamento temporaneo degli orari dal 3 marzo al 27 maggio 2025

Adeguamento temporaneo degli orari

Da lunedì 3 marzo 2025, gli orari delle linee si adegueranno a causa di problemi di manutenzione.

Di seguito il monitoraggio settimanale dei recuperi nominali delle tue linee:

  • Linee 30-05 e 30-46: recupero al 100%
  • Linea 95-19: recupero al 95%
  • Linea 38-01: recupero al 92%
  • Linee 30-12: recupero all'86%

È possibile consultare gli orari sul sito alla voce Orari per trovare i dettagli delle partenze assicurate delle linee interessate.

Gli orari delle linee 30-43, 30-49, 95-20, 30-11, 30-42 e 95-29 rimangono adeguati a causa dell'indisponibilità dei veicoli e di problemi di manutenzione.

Grazie per la vostra comprensione.

Gli orari sono soggetti a rischi operativi.

Aggiornato il 23 marzo 2025 alle 11:20.

