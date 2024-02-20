Notizie simili

Ogni sera dalle 22, hai la possibilità di chiedere all'autista del tuo autobus di fermarti il più vicino possibile alla tua destinazione, tra due fermate dell'autobus.
Come funziona?
- Quando sali sull'autobus, devi solo informare l'autista. Ti offrirà quindi il posto migliore per scendere dall'autobus in sicurezza.
- La fermata richiesta deve trovarsi sul percorso della linea (esempio: immagine sotto), tra due punti di fermata.
- Questo sistema è valido su tutte le linee della rete Saint Germain Boucles de Seine.
- Spetta poi al conducente decidere il luogo esatto di discesa, il più vicino possibile alla propria destinazione ovviamente, ma anche ben illuminato, con una buona visibilità e un percorso pedonale verso la zona di discesa.
- Questo aiuta a combattere la sensazione di insicurezza che può essere avvertita di sera e di notte quando non è molto rassicurante circolare da soli per le strade.