Notizie simili

Quali sono i vantaggi culturali del pass Navigo?

Con i vantaggi culturali del pass Navigo, goditi + 300 gite culturali accessibili ovunque nell'Île-de-France:

Sala cinema

Centro Culturale

Museo Civico

Festival

Auditorium

Per goderselo, niente di più semplice. Tutto ciò di cui hai bisogno è un abbonamento Navigo valido (esclusi Navigo Day, Easy, Discovery) alla data dell'evento o della visita e... per presentarlo!

Quali sono le gite culturali sul territorio di Argenteuil Boucles de Seine?

Non aspettare oltre e goditi molte gite culturali sul territorio di Argenteuil Boucles de Seine: