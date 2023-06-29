Notizie simili

Quali sono i vantaggi culturali del pass Navigo?
Con i vantaggi culturali del pass Navigo, goditi + 300 gite culturali accessibili ovunque nell'Île-de-France:
- Sala cinema
- Centro Culturale
- Museo Civico
- Festival
- Auditorium
Per goderselo, niente di più semplice. Tutto ciò di cui hai bisogno è un abbonamento Navigo valido (esclusi Navigo Day, Easy, Discovery) alla data dell'evento o della visita e... per presentarlo!
Quali sono le gite culturali sul territorio di Argenteuil Boucles de Seine?
Non aspettare oltre e goditi molte gite culturali sul territorio di Argenteuil Boucles de Seine:
- Castello di Maisons Laffitte
2 Avenue Carnot - 78600 Maisons-Laffitte
Tariffa speciale su biglietto singolo
- Museo della Fornace
3 Rue du Bac - 78400 Chatou
Prezzo ridotto di 7€ invece di 9€
- Teatro di Sartrouville
Place Jacques Brel - 78500 Sartrouville
Tariffa ridotta 19 € per gli adulti e 8 € per i ragazzi dai 12 ai 26 anni accompagnando lo stesso prezzo, offerta promozionale su spettacoli specifici
- Teatro Paul Éluard
162 Rue Maurice Berteaux - 95870 Bezons
Implementazione delle offerte in corso.
Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org
- Teatro Cormier
123 Rue de Saint-Germain - 95240 Cormeilles-en-Parisis
Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org
- Cinema Le Figuier Blanc
16-18 Rue Grégoire Collas - 95100 Argenteuil
Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org