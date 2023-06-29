Notizie simili

Quali vantaggi sono inclusi nel tuo pass Navigo?

Il tuo abbonamento Navigo ti dà accesso a più di 300 offerte in luoghi culturali in tutta l'Île-de-France!

Quali sono i vantaggi culturali del pass Navigo?

Con i vantaggi culturali del pass Navigo, goditi + 300 gite culturali accessibili ovunque nell'Île-de-France:

  • Sala cinema
  • Centro Culturale
  • Museo Civico
  • Festival
  • Auditorium

Per goderselo, niente di più semplice. Tutto ciò di cui hai bisogno è un abbonamento Navigo valido (esclusi Navigo Day, Easy, Discovery) alla data dell'evento o della visita e... per presentarlo!

Quali sono le gite culturali sul territorio di Argenteuil Boucles de Seine?

Non aspettare oltre e goditi molte gite culturali sul territorio di Argenteuil Boucles de Seine:

  • Castello di Maisons Laffitte
    2 Avenue Carnot - 78600 Maisons-Laffitte
    Tariffa speciale su biglietto singolo
  • Museo della Fornace
    3 Rue du Bac - 78400 Chatou
    Prezzo ridotto di 7€ invece di 9€
  • Teatro di Sartrouville
    Place Jacques Brel - 78500 Sartrouville
    Tariffa ridotta 19 € per gli adulti e 8 € per i ragazzi dai 12 ai 26 anni accompagnando lo stesso prezzo, offerta promozionale su spettacoli specifici
  • Teatro Paul Éluard
    162 Rue Maurice Berteaux - 95870 Bezons
    Implementazione delle offerte in corso.
    Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org
  • Teatro Cormier
    123 Rue de Saint-Germain - 95240 Cormeilles-en-Parisis
    Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org
  • Cinema Le Figuier Blanc
    16-18 Rue Grégoire Collas - 95100 Argenteuil
    Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org
Scopri i miei vantaggi

