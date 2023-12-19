Notizie simili

Dal 1° gennaio 2024, trova le notizie delle tue linee nel territorio del Centro e del Sud Yvelines sulla tua pagina di notizie locali sul sito web di Île-de-France Mobilités
I tuoi contatti cambiano ma le tue linee rimangono!
Per seguire le notizie e rimanere informati sulle vostre linee del territorio Centro e Sud Yvelines:
- Unisciti al nostro account X (ex-Twitter) @CSYvelines_IDFM
- Segui le notizie su iledefrance-mobilites.fr > News > 78 > Centre et Sud Yvelines
- Per telefono al numero 01 34 57 57 57
- Per acquistare il tuo biglietto via SMS, invia CSY al 93100
Per trovare tutte le informazioni sulle tue linee di autobus nel territorio di Centre et Sud Yvelines, vai a iledefrance-mobilites.fr
Per calcolare un viaggio:
- Come muoversi > Itinerario
Per trovare gli orari:
- Come muoversi > Orari > Seleziona una linea
Per seguire le notizie locali (solo sul sito):
- Notizie > 78 > Centre et Sud Yvelines
Quali linee sono interessate?
- Tutte le ex linee Transdev Rambouillet
- Linee 2, 9, 13, 17, 21, 22, 31, 35, 38, 40, 41, 45, 48, 51, 55, 60, 61, 65, 67 e 67D di Transdev Houdan
- Linee 1, 2, 23 e 27 di Transdev CSO
- Linee Transdev Ecquevilly 14, 17S, 28, 38, 41, 170, 171, 172, 511 e 512
- Linea Keolis N145
- Linea 403 di Francilité Saint Quentin
- Linee 36-15, 39-02, 39-07 (A-B-C-D), 39-10, 39-13, 39-17, 39-18, 39-27, 39-28 (A-B-C-D-E-F), 39-35 (A-B), 39-36, 39-38, 39-003, 39-29 (1-2-3-4), 39-30 (A-B-C-D), 39-31, 39-103, 39-203, 39-303, 39-403 e NAV BEL AIR di SAVAC
- Linee B, FA, M, P, Q, V, 5, 7, 12, 14 e 19 da Hourtoule
Elenco delle comunità di comuni e agglomerati serviti: Communauté d'Agglomération Rambouillet Territoires, Communauté de Communes Cœur d'Yvelines, Communauté de Communes Gally Mauldre, Communauté de Communes Haute Vallée de Chevreuse, Communauté de Communes du Pays Houdanais, Communauté de Communes du Pays de Limours, Communauté d'Agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines, Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise.