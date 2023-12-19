Notizie simili

Quali linee sono interessate?

Tutte le ex linee Transdev Rambouillet

Linee 2, 9, 13, 17, 21, 22, 31, 35, 38, 40, 41, 45, 48, 51, 55, 60, 61, 65, 67 e 67D di Transdev Houdan

Linee 1, 2, 23 e 27 di Transdev CSO

Linee Transdev Ecquevilly 14, 17S, 28, 38, 41, 170, 171, 172, 511 e 512

Linea Keolis N145

Linea 403 di Francilité Saint Quentin

Linee 36-15, 39-02, 39-07 (A-B-C-D), 39-10, 39-13, 39-17, 39-18, 39-27, 39-28 (A-B-C-D-E-F), 39-35 (A-B), 39-36, 39-38, 39-003, 39-29 (1-2-3-4), 39-30 (A-B-C-D), 39-31, 39-103, 39-203, 39-303, 39-403 e NAV BEL AIR di SAVAC

Linee B, FA, M, P, Q, V, 5, 7, 12, 14 e 19 da Hourtoule

Elenco delle comunità di comuni e agglomerati serviti: Communauté d'Agglomération Rambouillet Territoires, Communauté de Communes Cœur d'Yvelines, Communauté de Communes Gally Mauldre, Communauté de Communes Haute Vallée de Chevreuse, Communauté de Communes du Pays Houdanais, Communauté de Communes du Pays de Limours, Communauté d'Agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines, Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise.