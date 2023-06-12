Notizie simili

Trova le notizie delle tue linee del territorio Grand Versailles sulla tua pagina di notizie locali sul sito web di Île-de-France Mobilités
Dal 1 ° agosto, i tuoi contatti cambiano ma le tue linee rimangono!
Trova tutte le notizie, i percorsi e gli orari delle tue linee sul sito iledefrance-mobilites.fr
E sull'account twitter del territorio @Versailles_IDFM (@PhebusKeolis fino al 31 luglio).
Le linee interessate sono:
- Tutte le linee Keolis Phebus precedenti
- Linee 6, 27, 28, 29, 30, 38, 54, 55 e 460 di Transdev Nanterre
- Linee 17, 71, 76 e 177 di Transdev Ecquevilly
- Linee Keolis Yvelines 52, 53 e 54
- Linee 11, 41 e 111 di Hourtoule
- STAVO linee 40, 43 e 51
Ricordati di iscriverti all'avviso di informazioni sul traffico delle tue linee.
Spieghiamo tutto qui > https://www.youtube.com/watch?v=IyfQoPKgRus
Elenco dei comuni serviti: Bailly, Bois-d'Arcy, Bougival, Boulogne-Billancourt, Buc, Croissy-sur-Seine, Fontenay-le-Fleury, Garches, Guyancourt, La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay-Rocquencourt, Le Pecq, Le Port-Marly, Le Vésinet, Louveciennes, Marly-le-Roi, Marnes-la-Coquette, Montigny-le-Bretonneux, Noisy-le-Roi, Plaisir, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Nom-la-Bretèche, Vaucresson, Versailles, Viroflay.