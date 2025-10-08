Notizie simili

Dal 3 al 30 novembre 2025, cerca di raggiungere l'obiettivo di 785.000 convalide sulle linee di autobus nel tuo territorio di Sénart.
L'anno scorso, nello stesso periodo, sono state registrate 759.000 convalide.
Come partecipare?
- Dal 3 novembre fino alla fine della sfida : Registrati nella pagina dedicata per partecipare all'estrazione e provare a vincere buoni al termine della sfida. I primi 245 iscritti alla sfida riceveranno un biglietto bonus per il cinema!
- Dal 3 al 30 novembre : cerca di raggiungere collettivamente l'obiettivo di 785.000 convalide sulle linee che circolano sul tuo territorio.
- Dal 1 al 14 dicembre : è tempo di estrazione e l'annuncio dei vincitori!
Chi può partecipare?
Tutti i viaggiatori di età superiore ai 4 anni, che vivono o lavorano nel territorio in cui si svolge la sfida e in possesso di un biglietto di trasporto valido durante il periodo della sfida potranno partecipare e cercare di essere estratti tra i 3 fortunati vincitori del loro territorio.