Notizie simili

Dal 4 settembre 2023, Île-de-France Mobilités cambierà l'offerta di autobus sul territorio di Grand Melun. Questa nuova offerta fa parte del programma di sviluppo dell'offerta di autobus a livello regionale.
Nuovi percorsi più convenienti
Linea 3607:
- Le linee C e N si fondono e diventano la linea 3607 per semplicità.
- Un servizio migliore per il parco commerciale di Vaux-le-Pénil con un autobus ogni 15 minuti dal lunedì al venerdì dalle 5:30 alle 9:30 e dalle 16:00 alle 19:30.
- Una frequenza mantenuta a 30 minuti tra la fermata "Péguy" e la stazione di Melun.
- Il capolinea della linea si trova ora alla fermata "Vaux Pleins Vents".
Linea 3610:
- Un nuovo collegamento semplice e diretto tra il centro città e la stazione ferroviaria di Melun e i comuni di Vaux-le-Pénil e Livry-sur-Seine.
- Migliore accesso alla stazione di Livry-sur-Seine e ai quartieri meridionali di Vaux-le-Pénil
- Autobus tutto l'anno, ogni 30 minuti dalle 6:15 alle 8:45 alla stazione di Melun e dalle 17:45 alle 19:45 dalla stazione e ogni ora nelle ore non di punta.
- Un autobus ogni ora il sabato dalle 6 alle 19.30.
Linea 3613:
- La linea T diventa la linea 3613 con un nuovo capolinea alla fermata "Centre commercial de Rubelles".
- Un autobus ogni 30 minuti dalle 6 alle 9.30 e dalle 16.30 alle 20.30.
- Un nuovo servizio con il Tertre de Chérisy.
L'offerta delle tue linee più adatta ai tuoi spostamenti quotidiani
Linea 3605:
- Goditi un autobus ogni 15 minuti dal lunedì al venerdì dalle 5:30 alle 20:00.
Linea 3608:
- Servizio diretto tra Vaux-le-Pénil e la stazione di Melun rinforzato al mattino con 3 corse di autobus aggiuntivi.
Linea 3611:
- Niente più autobus tra le 6:30 e le 9 e le 17 e le 19:30, tra l'eco-distretto di Woodi e la stazione di Melun con 12 corse aggiuntive.