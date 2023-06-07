Notizie simili

I. I. Iscriviti o rinnova il pass Imagine R di tuo figlio.
Per il pacchetto imagine R > Iscriviti al piano imagine R
Il Dipartimento dell'Essonne offre assistenza per finanziare il pacchetto imagine R. Non esitate a chiedere al vostro dipartimento sul sito web https://www.essonne.fr/economie-amenagement-mobilites/mobilites/les-aides-aux-transports
II. Sottoscrivi o rinnova la tessera scolastica regolare degli autobus, nota come carta Optile di tuo figlio.
La carta scuolabus regolare è valida per un viaggio giornaliero di andata e ritorno durante il periodo scolastico tra casa e scuola da effettuare sulle linee della società OPTILE interessata.
La carta scuola, linee regolari, consente anche un viaggio giornaliero di andata e ritorno tra la scuola e il luogo del pranzo.
Per candidarsi:
1. Leggere attentamente il fronte e la nota esplicativa stampata sul retro del fascicolo.
2. Completa questa cartella in modo leggibile in lettere maiuscole con una penna a sfera.
Se si dispone già di una carta scuolabus dell'anno precedente, si prega di inserire il numero di questa carta nella casella corrispondente sul modulo 2
3. È imperativo indicare la classe del bambino e il numero di telefono dei genitori.
4. Il file deve essere firmato e datato dai genitori o dai tutori.
5. Fai timbrare e firmare il file dalla tua scuola.
Per i nuovi abbonamenti senza modifica dello stabilimento e del domicilio, il timbro dello stabilimento non è più necessario.
6. Restituisci il tuo file solo per posta accompagnato da un assegno di € 101 intestato a TRANSDEV all'indirizzo sottostante a:
TRANSDEV COEUR ESSONNE
1 Avenue de la Résistance
ZI La Croce Bianca
91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
La foto deve essere incollata da te, al ricevimento della carta.
Se hai bisogno di ulteriori informazioni, ti preghiamo di contattarci al numero 01 69 46 69 02